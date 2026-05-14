Broj poginulih u olujnom nevremenu koje je pogodilo indijsku saveznu državu Utar Pradeš porastao je na više od 100, dok je premijer te države Jogi Aditjanat naložio hitnu isplatu finansijske pomoći porodicama žrtava u roku od 24 sata.

Prema prethodnim izveštajima, najmanje 56 ljudi je izgubilo živote u nevremenu.

Vlasti navode da je do nagle promene vremena došlo juče uveče, kada su jaki vetrovi i olujni uslovi zahvatili veći deo Utar Pradeša, podižući oblake prašine i rušeći drveće, bilborde i limene konstrukcije, prenosi Nju Delhi TV (NDTV).

U pojedinim delovima države blokirani su putevi, a na vozila su padala stabla, dok su spasilačke ekipe morale da uklanjaju ruševine kako bi izvukle zarobljene ljude.

Kancelarija komesara za vanredne situacije saopštila je da je premijer Utar Pradeša Jogi Aditjanat naložio hitnu procenu štete i isplatu pomoći porodicama stradalih u roku od 24 sata. Nekoliko ljudi je poginulo od udara groma i palog drveća.

Državne vlasti su naložile zvaničnicima iz raznih agencija da posete pogođena područja i pruže svu moguću pomoć žrtvama i njihovim porodicama.

Zvaničnicima je naloženo da održavaju povišeno stanje pripravnosti i sprovedu procenu štete. Okružni sudija Kunvar Virendra Kumar Maurja rekao je da su drveće i električni stubovi iščupani iz korena u nekoliko oblasti, dok su mnoge kuće oštećene u oluji.

U Pratapgaru, četiri osobe su poginule u odvojenim incidentima rušenja zidova i betoniranih šupa i udara groma usred jakih vetrova i kiše, rekli su zvaničnici.

Policija je saopštila da je jedan 25-godišnji muškarac preminuo nakon što je ostao zarobljen ispod ruševina kada se betonirana šupa srušila u selu u kome je živeo. Drugi čovek, star 56 godina, preminuo je nakon što se zid srušio na njega.

Policijski izvori su rekli da je 19-godišnja žena preminula nakon što ju je udario grom u selu Bhautari u oblasti Rasulabad dok je stajala ispod drveta sa kozama tokom jake kiše.

Nekoliko koza je takođe poginulo u incidentu. Od udara groma poginulo je još najmanje dvoje ljudi, navodi PTI.