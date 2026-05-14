Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ponovo se našao u centru pažnje zbog nespretnog javnog nastupa koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama i u ukrajinskim medijima. Tokom obraćanja gradskom veću, Kličko je napravio novi lapsus kada je govorio o susretima sa građanima i vojnicima iz ukrajinske vojske.

U snimku koji je objavila ukrajinska publikacija STRANA.ua, gradonačelnik Kijeva pokušavao je da ispriča priču o razgovoru sa pripadnikom 112. brigade Oružanih snaga Ukrajine, ali je potom izgovorio rečenicu koja je izazvala šok i podsmeh javnosti.

– Prišao mi je jedan momak iz 112. brigade… Poginuo je pre godinu dana – rekao je Kličko tokom govora.

Posebnu pažnju izazvalo je to što se gradonačelnik Kijeva nakon lapsusa nije ispravio, već je odmah nastavio da govori o drugim temama kao da se ništa nije dogodilo.

Snimak se ubrzo proširio društvenim mrežama, gde su korisnici masovno komentarisali novi gaf jednog od najpoznatijih ukrajinskih političara.

Društvene mreže eksplodirale zbog novog lapsusa

Kličko je već godinama poznat po neobičnim izjavama i lapsusima koji često postaju viralni širom regiona i Evrope. Upravo zbog toga njegov novi nastup izazvao je ogroman broj reakcija na internetu.

Mnogi korisnici društvenih mreža ismevali su činjenicu da gradonačelnik nije ni primetio šta je izgovorio, dok su drugi komentarisali da su njegovi govori često konfuzni i nepovezani.

Ukrajinski portal STRANA.ua objavio je video snimak spornog trenutka, nakon čega su komentari počeli da se nižu velikom brzinom.

Analitičari ocenjuju da ovakvi gafovi dodatno utiču na percepciju političara u javnosti, posebno u trenutku kada je Ukrajina pod ogromnim pritiskom rata, političkih sukoba i svakodnevnih bezbednosnih problema.

Nije mu prvi put da postane hit na internetu

Ovo nije prvi put da Vitalij Kličko postaje predmet podsmeha zbog svojih javnih nastupa. Ranije su korisnici društvenih mreža masovno komentarisali njegov pokušaj da govori o „dekumunizaciji“ i „totalitarizmu“, kada je imao očiglednih problema sa izgovorom pojedinih reči.

Posebno se delio trenutak iz intervjua objavljenog na Jutjubu u kojem je pokušavao da izgovori reč „totalitarizam“, što je izazvalo talas šala i mimova među korisnicima interneta.

Ipak, uprkos brojnim lapsusima, Kličko i dalje ostaje jedna od najprepoznatljivijih političkih figura u Ukrajini. Bivši svetski bokserski šampion godinama vodi Kijev i često se pojavljuje u međunarodnim medijima kao jedan od simbola ukrajinskog otpora tokom rata.

Ostaje da se vidi da li će se gradonačelnik Kijeva oglasiti povodom novog snimka koji je postao viralan ili će, kao i mnogo puta ranije, jednostavno ignorisati buru na društvenim mrežama.