Dramatična scena dogodila se danas u centru Beograda, kod Pravnog fakulteta, gde su blokaderi opkolili vozača automobila nakon incidenta u kojem je, pokušavajući da se udalji vožnjom unazad velikom brzinom, na pešačkom prelazu oborio starijeg muškarca.

Tokom haosa koji je usledio, okupljeni su nasrnuli na vozača i njegovo vozilo marke „tojota“, pri čemu su polomljena stakla na automobilu, a muškarac je zadobio povrede.

Prema fotografiji do koje je došao Alo!, vozač je bio obliven krvlju po licu i garderobi, dok je stanje na mestu događaja delovalo veoma ozbiljno.

Kada je policija stigla i pokušala da ga izvede iz vozila, delovalo je da je muškarac na ivici života i smrti.

Međutim, to nije kraj ove priče. Blokaderska banda je umislila da ima pravo da deli pravdu. To smo znali i ranije.

Bilo bi strašno kada bi svako u životu ovako uzimao “pravdu” u svoje ruke. Država bi se raspala. A najgore od svega, upravo su blokaderi krivi za sve što se danas dogodilo ispred Pravnog fakulteta u Beogradu!

Nezakonita blokada rezultirala je povredama kako čoveka na pešačkom prelazu, tako i vozača od strane pomahnitale rulje. Naravno, događaj nije mogao da prođe bez lešinara sa Šolakovih medija, kao i političara Vladana Đokića.

Đokić je dotrčao odmah, a nije ga bilo nigde kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta izgubila život! Umesto toga, sa terase Rektorata držao je politički govor.

A sad kao krvoloci, Đokić i kompanija žele opet da parazitiraju i da otmu neki politički poen. Njima bi najveća radost bila da pola Srbije bude mrtvo, jer su njima mrtvi ljudi - živa šansa.

A bahatost blokadera mogla je ovog čoveka da ubije.