Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović oštro je odgovorio predsedniku SDP Crne Gore Ivanu Vujoviću.

-Nisam siguran da li je reč o tragediji, komediji ili nekom trećem žanru, ali već postaje dosadno gledati kako sitni i neostvareni političari širom regiona, poput osica, uporno peckaju predsednika Srbije, samo da bi se nekome dodvorili ili naduvali sopstvenu veličinu. Publika je odavno napustila salu, a ni sva žustrina kojom protagonisti igraju svoje uloge neće je vratiti nazad - napisao je Starović na Iksu.