Blokade saobraćajnica i nasilne scene koje su danas zabeležene ponovo su uznemirile javnost, dok građani zahtevaju hitnu reakciju države i institucija. Na jednom od prometnijih gradskih pravaca došlo je do ozbiljnog incidenta nakon što su blokaderi, uprkos upozorenjima, nezakonito zaustavili saobraćaj i izazvali potpuni kolaps na ulici.

Snimci sa lica mesta, prikazuju atmosferu haosa i tenzije. Prema tvrdnjama prisutnih građana, grupa blokadera okružila je jednog vozača koji je pokušavao da prođe blokiranom saobraćajnicom. Situacija je potom eskalirala u ozbiljan incident.

Vozač je, u pokušaju da se udalji, velikom brzinom krenuo u rikverc i tom prilikom oborio starijeg muškarca koji se nalazio iza vozila. Povređeni muškarac pao je na asfalt, dok su okupljeni pritrčali da mu pomognu.

Na društvenim mrežama i među građanima odmah su se pojavile poruke da „nema povlačenja i nema relativizacije“, uz tvrdnje da odgovornost za današnji incident snose upravo oni koji su organizovali blokadu i izazvali opasnu situaciju na ulici.

Građani besni: „Oni su izazvali nesreću“

Današnji incident je direktna posledica atmosfere nasilja i samovolje koju, kako tvrde građani, blokaderi mesecima nameću na ulicama.

Posebno ogorčenje izazvale su tvrdnje da se blokaderi ponašaju „kao drumski razbojnici“, da fizički nasrću na ljude i samoinicijativno odlučuju ko može da prođe ulicom, a ko ne.

Građani upozoravaju da današnje scene pokazuju kako bi izgledala Srbija kada bi, kako navode, takve grupe imale punu vlast i kontrolu nad institucijama.

Atmosfera u gradu tokom blokade bila je izuzetno napeta. Očevici tvrde da su pojedini vozači satima ostali zarobljeni u kolonama, dok su se tenzije povećavale iz minuta u minut.

Pitanje koje mnogi postavljaju: Gde je bio Đokić ranije?

Veliku pažnju izazvalo je i pojavljivanje rektora Vladana Đokića neposredno nakon incidenta. Na društvenim mrežama pojavili su se brojni komentari u kojima građani postavljaju pitanje zašto ga nije bilo kada je studentkinja sa Filozofskog fakulteta izgubila život.

Kritičari smatraju da je reakcija pojedinih predstavnika akademske zajednice selektivna i politički motivisana, dok deo javnosti ocenjuje da se tragedije koriste za dnevno-političke obračune.

Analitičari upozoravaju da nastavak radikalizacije protesta i blokada može dovesti do još ozbiljnijih posledica i novih incidenata na ulicama. Upravo zbog toga raste pritisak na državu da reaguje i spreči dalje urušavanje bezbednosti i normalnog funkcionisanja grada.

Čovek je, prema informacijama dostupnim nakon incidenta, na svu sreću prošao sa lakšim povredama, ali građani upozoravaju da je situacija mogla da se završi mnogo tragičnije. Upravo zbog toga mnogi smatraju da su bahatost blokadera, nezakonito zauzimanje saobraćajnica i otvoreno ignorisanje zakona i Ustava Republike Srbije — koji svim građanima garantuje slobodu kretanja — direktno doveli do atmosfere haosa i opasnosti u kojoj je jedan život mogao da bude izgubljen.