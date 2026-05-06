Iako još uvek nije poznat tačan datum izbora u Srbiji, već imamo nagađanja ko će biti budući predsednički kandidat na blokaderskoj listi.

O tome je u jednoj emisiji na opoziciconoj televiziji N1 govorio blokaderski analitičar Boban Stojanović.

Tom prilikom Stojanović je ogolio mišljenje studenata blokadera o svojim glasačima.

Ono što smo mogli da naslutimo, sada je postalo jasno i pticama na grani.

"Što bi rekao jedan moj kolega, kamen za kupus da kandiduju, važan je onaj koji kandiduje odnosno ko ih nominuje, a to su studenti", rekao je Stojanović.

Ovim rečima potvrdio je da blokaderi misle da su njihovi glasači maloumni idioti i da će glasati za bilo koga od njih.

Izgelda da su se blokaderi malo zaigrali i poleteli pred izbore koji se očekuju ove godine, ali kao i svaki put odmah nakon što se zatvore birališta oni dobiju otrežnjenje.

Sigurno je jedno da će "maloumni glasači" koji bi, po rečima blokadera, glasali i za kamen za kupus, još jednom razmisliti da li svoj glas da poklone onima koji ih vređaju i koji Srbiju žele da unište.

