Sve se dogodilo u luksuznom odmaralištu u mestu Don Salvador Benedicto, kada je gost primetio nešto čudno u WC šolji svoje hotelske sobe.

U prvi mah pomislio je da mu se pričinjava, ali nekoliko sekundi kasnije usledio je prizor koji nikada neće zaboraviti.

"Nezvani gost" izronio iz WC šolje

Turista po imenu D. Teodoso odmah je pozvao osoblje hotela nakon što je primetio pokrete u toaletu.

Na viralnom snimku koji je kasnije objavljen na platformi Kamera One vidi se kako radnik hotela oprezno prilazi WC šolji i pomoću štapa pokušava da proveri šta se krije unutra.

Tada nastaje potpuni šok.

Iz šolje se pojavila filipinska kobra - jedna od najopasnijih otrovnica u jugoistočnoj Aziji.

Stručnjaci upozoravaju: Ujed može biti smrtonosan

Reč je o vrsti filipinske kobre, zmiji poznatoj po izrazito jakom otrovu koji može izazvati ozbiljne posledice, pa čak i smrt ukoliko se pomoć ne pruži na vreme.

Stručnjaci upozoravaju da se ovakvim životinjama nikako ne treba približavati bez odgovarajuće obuke i opreme.

Na sreću, osoblje hotela uspelo je da zadrži prisebnost i bezbedno ukloni zmiju iz sobe.

Zmiju pustili nazad u šumu

Prema navodima lokalnih medija, kobra je kasnije vraćena u obližnju šumu, daleko od turističkog kompleksa.

Incident je izazvao lavinu reakcija na internetu, a mnogi korisnici priznali su da će posle ovog snimka "dva puta proveravati WC šolju pre nego što sednu".

Priroda na Filipinima zna da iznenadi

Iako ovakvi slučajevi nisu česti, stručnjaci podsećaju da se na Filipinima i drugim tropskim destinacijama divlje životinje povremeno mogu pojaviti u blizini naseljenih područja i turističkih objekata.

Upravo zbog toga gosti se upozoravaju da ne pokušavaju sami da uklanjaju zmije ili druge opasne životinje, već da odmah pozovu nadležne službe ili osoblje hotela.