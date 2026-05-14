Blokaderi osim što na sve načine svakodnevno narodu onemogućavaju pravo na kretanje i svojim ponašanjem izazivaju incidente, na vandalistički način, čak i protiv volje građana pokušavaju da nametnu svoje stavove.

Kako ih je na javnim okupljanjima sve manje, upravo iz besa izazvanog tim neuspehom, pokušavaju da oblepe grad nalepnicama.

Iako im više puta skrenuta pažnja da takav materijal, oni nastavljaju po svom i time se javno hvale.

Posebno su ogorčeni stanari pojedinih zgrada koji tvrde da se zajedničke prostorije pretvaraju u "političke panoe", uprkos jasnim upozorenjima da je lepljenje zabranjeno. U jednom stambenom objektu u centru grada na vratima lifta stoji jasno obaveštenje:

-Poštovani stanari, zabranjeno je lepljenje bilo kakvih nalepnica u liftu zgrade - ali to nije bilo dovoljno, te su nastavili da prave ruglo gde god stignu.

-Šta postižete ovakvim ponašanjem? Maloumnim ljudima je ovo smešno, kod normalnih izaziva bes - napisala je korisnica društvene mreže X.