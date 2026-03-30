Zbog kvarova na mreži u 13 beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Bez vode do 15 časova će biti potrošači na sledećim adresama:
Stari grad: Strahinjića Bana 12
Savski venac: Bulevar Vojvode Mišića bb
Vračar:Đorđa Vajferta 39 a
Palilula: Patrisa Lumumbe 41, Jovana Isailovića 19 – Kotež
Zvezdara: Cvetanova Ćuprija bb – Veliki Mokri Lug
Voždovac: Vojvode Vlahovića 15, Živka Gavrilovića 6 – Beli Potok
Čukarica: Ace Joksimovića 120, Dobrivoja Jovanovića 2 deo 8 – Velika Moštanica
Rakovica: Patrijarha Dimitrija bb, Pere Velimirovića 58
Novi Beograd: Aleksandra Dubčeka 74 a
Zemun: Šilerova 97
Grocka: Stevana Sinđelića 44 – Kaluđerica, Dunavski kej 1 – Vinča
Barajevo: Kosmajskih Partizana 10 – Baćevac
Surčin: Ugrinovačka 163 – Dobanovci
