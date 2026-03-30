Zbog kvarova na mreži u 13 beogradskih opština, danas će doći do isključenja vode, saopštili su iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Bez vode do 15 časova će biti potrošači na sledećim adresama:

Stari grad: Strahinjića Bana 12

Savski venac: Bulevar Vojvode Mišića bb

Vračar:Đorđa Vajferta 39 a

Palilula: Patrisa Lumumbe 41, Jovana Isailovića 19 – Kotež

Zvezdara: Cvetanova Ćuprija bb – Veliki Mokri Lug

Voždovac: Vojvode Vlahovića 15, Živka Gavrilovića 6 – Beli Potok

Čukarica: Ace Joksimovića 120, Dobrivoja Jovanovića 2 deo 8 – Velika Moštanica

Rakovica: Patrijarha Dimitrija bb, Pere Velimirovića 58

Novi Beograd: Aleksandra Dubčeka 74 a

Zemun: Šilerova 97

Grocka: Stevana Sinđelića 44 – Kaluđerica, Dunavski kej 1 – Vinča

Barajevo: Kosmajskih Partizana 10 – Baćevac

Surčin: Ugrinovačka 163 – Dobanovci