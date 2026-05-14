Supruga Ljube Perućice, voditeljka Katarina Kolozeus, porodila se 13. maja prošle godine.

Međutim, nešto što se nije znalo, a što je pevač sada otkrio, jeste da je Kaća ostala trudna tri meseca nakon porođaja, a potom u avgustu izgubila bebu.

Sa suzama u očima prvi put govorio na ovu temu, a kako je istakao, taj period bio je vrlo stresan za njih.

- Istina je da smo izgubili bebu. Išli samo na odmor u avgustu prošle godine, a malo pre toga smo morali da sklonimo plod. To mi je bilo jako bolno, ali mislim da je mojoj Kaći to bilo mnogo bolnije. Ne mislim, nego znam. Nisu se čuli otkucaji srca kada smo bili na pregledu, to nam je u tom momentu bilo užasno stresno - ispričao je Ljuba za Hajp.

Prošli su kroz pakao

Podsetimo, Katarina i Ljuba su danas ponosni roditelji dečaka i devojčice, a pre nego što su postali roditelji prošli su kroz agoniju.

- Kaća je operisala benigni tumor, neku cistu na jajniku. To je sve na vreme urađeno, smanjila se mogućnosti da zatrudni, ali doktori kažu da, kada se operišu u tom prvom periodu, žene budu plodnije. Morala je da prima jedan hormon nakon operacije, taj hormon ne bi smeo da se prima ako je žena trudna, to se ne daje, ali su na konzilijumu rekli da mora da prima - govorio je pevač svojevremeno.

- Doktor je tako odredio, iako ona nije htela, imala je osećaj da to ne treba da radi. Taj hormon inače utiče na ženu u smislu da kada počne da prima hormon, žena ulazi u menopauzu i ne može da ostane trudna. Hvala Bogu, baš u tom periodu kada je primila prvi hormon, ona je ostala trudna i vidiš kako se čuda dešavaju. Rekao bih ljudima da ne odustaju nikada, nama su godinama govorili da ide na veštačku oplodnju, a mi smo bežali od toga, znali smo da ne treba siliti stvari, da sve treba da bude prirodno. Doktori su nam govorili da ulazimo u godine, mi smo razmišljali o tome kada su nas ubeđivali, ali nismo hteli - objasnio je Perućica za domaće medije.

