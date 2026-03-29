Sloba Radanović progovorio je o najaktuelnijim temama u njegovom privatnom životu.

Na samom početku se osvrnuo na navode da je novu kuću u kojoj sada živi s porodicom, papreno platio.

- Vole ljudi da preteruju u svemu tome. Hteo sam da napravim da nama bude lepo, da ne moramo da izlazimo ako nam se ne izlazi. Neka porodična, naša, atmosfera i da nam bude toplo. Nekako, volim da meni dragi ljudi dolaze u goste i onda napravim da svako može da mi dođe - priznao je Sloba, otkrivši da zajedno sa suprugom učestvovala u dekorisanju stana:

- Oboje smo se pitali oko detalja, ja sam dao bazu i šta bih voleo da bude. Volim svetlije boje i nešto prostije, da nema nekog kičeraja. Jelena se složila s tim i našli smo nešto što je meni, ali i njoj lepo - istakao je pevač.

Sloba je ovom prilikom otkrio da se "kriza" u nastupima oseća i u njegovoj profesiji.

- Oseti se kriza svuda, nigde u svetu se ne dešava ništa lepo i to utiče na sve, pa i na nas. Kod nas ljudi vole da se vesele, nas je u najgorim trenucima pesma održala. Usponi i padovi su normalni, posle svake kiše dođe sunce - rekao je Radanović, te je otkrio da je karte za povratak sa Maldiva platio 10.000 evra:

- Istina je, da, za četvoro 10.000. Skočile su cene karata, a nije bilo izbora, ili da platiš karte ili da ostaneš tamo. Gledao sam zbog dece da se što pre vratimo. Našao sam prvo tri karte, hteo sam da pošaljem Jelenu i klince nazad, za mene nije bilo, pa je posle iskočilo. Bilo nam je lepo, ali nam je stvorilo tenziju to što smo razmišljali o povratku. Per, šest godina nisam otišao na letovanje - govorio je Sloba.

Kada je reč o nasledniku Damjanu, Sloba ističe da se slaže sa Jeleninom decom iz prvog braka.

- Super se slažu! Najmlađi je ljubimac, svi ga vole, igraju se sa njim braća, obožava i on njih. Tako smo zamišljali kako jeste - rekao je Sloba, a potom se osvrnuo i na tragediju koja je zadesila porodicu Lazić:

- Bili smo posle toga u kontaktu, ja sam odmah otišao do njega to veče. Darko je jedna čista duša, šta god ljudi mislili i pisali, on i kada je učinio nešto loše, on je učinio iz bezazlene situacije. To je čovek koji nema ništa kvarno u sebi, pre će sebi da učini štetu, nego nekom drugom. Bio sam na početku, on me je tada podržao i istinski me podržavao i hvalio. Samo malo više ljudskosti da ima, sve bi bilo mnogo lepše i lakše - istakao je pevač.

Za sam kraj, iako "nestašica" hitova vlada na estradi, Sloba je istakao da kod njega to pak, nije slučaj.

- Kod mene trenutno vlada višak kvalitetnih pesama, ne manjak. Našao sam nekoliko vrhunskih pesama i taj žanr koji želim da očuvam i propagiram. Mislim da sam prevazišao neke stvari da moram da se dokazujem i ljudima objašnjavam kako ja pevam. Želim da snimam ono što mi prija i što ljudima prija, to je ovo u čemu sam se pronašao - objasnio je Sloba.

