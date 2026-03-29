Vukašin Đoković, mladi aktivista SNS-a, napadnut je danas u selu Ratari kod Smederevske Palanke gde se danas održavaju lokalni izbori.

Na Đokovića je fizički nasrnula grupa blokadera, a pored toga su mu oštetili i vozilo - razbili automobil i polili ulje po kočnicama.

Incident je dodatno eskalirao kada je došlo i do fizičkog obračuna, u kojem je Đoković bio meta napada.

O ovom strašnom napadu Đoković rekao je sledeće:

- Pokazali se ono što već godina i po dana govorimo o njima i svakodnevno dokazujemo: da oni nemaju plan i program. Niho vjediniji plan i program jeste nasilje, vijanje neistomišljenika po ulicama što sam lično video u drugim opštinama dok još nisam doživeo ovaj napad.

On dodaje da se jasno vidi da "kada nemate nikakve argumente, kada nemate plan i program, ne preostaje ništa drugo osim da pribegnete nasilju".

Đoković je istakao da je "srpski narod je inteligentan narod, a ne kako ga blokaderski mediji nazivaju neobrazovanim, lako potkupljivim i da srpski narod ceni trud i rad, ceni poštenje".

- I opet vam kažem, koliko go da je mi bilo teško u svom tom trenutku kada su me napali, kada sam bio opkoljen, videli ste i na samim snimcima, nisam se povukao, zato što sam znao da branim nešto mnogo više od mene u tom trenutku. Na neki način simbolično predstavljam Srbiju, branim Srbiju i svakog građanina Srbije. Jer bez obzira na različta mišljena, mi imamo samo jednu otadžbinu, mi ne treba da se delimo, treba da razmenjujemo mišljenja, nađemo najbolje moguće rešenje i gradimo što bolje društvo - istakao je on i dodao:

- Verujem da je to je njihov jedini cilj bio da zastraše ljude, a ja sada ponosno mogu da im poručim imenom i prezimenom, da se neću povući već da su me odatno motivisali da se još jače i još bolje borim, kako za Srbiju, tako i za srpski narod. Dakle, vreme je da stanemo na kraj blokaderskom teroru, blokaderskom nasilju, vreme je da institucije konačno krenu da rade svoj posao.

On se još jednom zahvalio medicinskom osoblju i policiji i da je među napadačima bio hrvatski državljanin.

- Još jednom, hvala puno medicinskomu osoblju, hvala puno policijskim službenicima, to su prave patriote, rodoljubi, profesionalci, a blokaderi opet su pokazali šta su, obični nasilnici. I ono što je želim da napomenem, jeste da smo saznali da jedan od njih je i hrvatski državljani. Dakle, oni su mene pitali šta ti radiš u Smederevskoj palanci, ko da ja ne mogu da kao mlad čovek za 23 godine da upoznajem svoju državu, da putujem Srbijom, to mi je želja, prvo Srbija, pa posle svet, jer da bi mogli da najbolje predstavimo našu državu. Moramo da zađemo u svako selo, u svako mesto, da bi izučili ono što je najbolje i tako je predstavili u svetu.

"Dođe hrvatski državljanin da mene tuče u mojoj Srbiji"

- A meni dođe jedan hrvatski državljanin da mene tuče u mojoj Srbiji. Ali zato pokazao sam taj srpski inat. Ja verujem da bi svako od mojih saboraci to uradio. Dakle, nisam poseban po tome. Preživeli smo svašta u ovih godinu i po dana. Navikli smo, na žalost, na taj teror. Ali hvala Bogu, atmosfera se promenila u poslednjem periodu - rekao je on.

Policija odmah reagovala

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevskoj Palanci, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Velikoj Plani, brzim operativnim radom rasvetlili su prijavljeni napad u mestu Ratari kod Smederevske Palanke i uhapsili osumnjičene, saopštio je ranije MUP.