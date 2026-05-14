Voditelj Ognjen Nestorović je otkrio da je svojevremeno imao sukob sa pevačicom Dijanom Janković i sa njenim suprugom Danijelom Rokvićem.

Kako je istakao, Danijel je fizički nasrnuo na njega, a sukob je sprečilo obezbeđenje Željka Mitrovića, Ognjenovog tadašnjeg poslodavca.

- Taj sukob se desio pre mnogo godina. Kasnije je održan sastanak pomirenja na kom sam im se zakleo da ih više nikada neću spomenuti i da za mene ne postoje i još uvek sam tog stava. Sreo sam ih posle nekog vremena u centru Beorgada, oni su se najnormalnije pozdravili sa mnom, a ja sam ostao zatečen, nisam mogao da verujem da neko može tako da se ponaša. Ne bih da otvaram tu temu ponovo, budući da je završena, ali istina je sve što se pričalo - rekao je Ognjen, pa otkrio kako je došlo do fizičkog obračuna.

- Suprug Didi J me je napao na Adi Ciganliji. Skočio je na mene i počeo da urla: "Što ti diraš moju ženu?". Snimatelj je bio pored mene i sve je video. Istog momenta sam pozvao Željka Mitrovića koji je poslao svoje obezbeđenje. Potom sam otišao u montažu i sredio snimak koji smo na kraju i objavili. Sledećeg dana su Didi i njen suprug došli da me mole da se pomirimo na šta sam pristao samo zbog medijske kuće u kojoj sam tada bio zaposlen - zaključio je voditelj za Hajp.

