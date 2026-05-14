Nakon ceremonije dobrodošlice, dve delegacije započele su razgovor u Velikoj narodnoj sali zauzevši mesta za dugim stolom sa kineskim i američkim zastavama na kraju prostorije.

Si je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvek verovao da zajednički interesi Kine i SAD prevazilaze njihove razlike i ocenio da je uspeh jedne zemlje prilika za drugu.

"Stabilni odnosi Kine i SAD su blagodet za svet. Saradnja koristi obema stranama, dok konfrontacija šteti. Trebalo bi da budemo partneri, a ne rivali", rekao je kineski predsednik.

On je dodao da je globalna stabilnost povezana sa stabilnošću odnosa Vašingtona i Pekinga, navodeći da se svet nalazi "na novoj raskrsnici", obeleženoj turbulencijama i neizvesnošću.

Si je tokom obraćanja pomenuo i koncept "Tukididove zamke", odnosno teorije u međunarodnim odnosima koja opisuje opasnost od rata kada sila u usponu počne da ugrožava dominantnu svetsku silu i koja se prvenstveno kosriosti za opisivanje potencijalnog sukoba između SAD i Kine.

On je time upozorio na opasnost sukoba između sile u usponu i već etablirane sile.

Rekao je da se međunarodna zajednica pita da li Kina i SAD mogu da izbegnu takav scenario i da razviju novi model odnosa između velikih sila.

Američki predsednik je rekao da će odnosi dve zemlje biti "bolji nego ikad".

"Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Čast mi je biti sa vama. Čast mi je biti vaš prijatelj, a odnos između Kine i SAD biće bolji nego ikad pre", rekao je Tramp.

On je istakao da se sa kineskim liderom "poznaje dugo" i nazvao je Sija "velikim vođom".

"Svima kažem da si veliki vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ipak to kažem, jer je istina", rekao je Tramp, obraćajući se kineskom predsedniku.

Si je takođe podsetio da se 2026. godine navršava 250 godina američke nezavisnosti, naglašavajući značaj dugoročne stabilnosti u odnosima dve države.

Posle bilateralnih razgovora planirana je poseta "Nebeskom hramu", kao i državni banket u čast američkog predsednika.

Tramp je u poseti Kini prvi put od 2017. godine.