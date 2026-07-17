Iranska vojska saopštila je da je izvela raketne i napade bespilotnim letelicama na američke vojne ciljeve u regionu, uključujući baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.

Prema navodima Teherana, gađani su radarski sistemi, komunikaciona infrastruktura, rezervoari goriva i objekti u kojima su raspoređeni američki vojnici.

Istovremeno, iranski mediji izvestili su o više eksplozija u priobalnim delovima zemlje, nakon novog talasa američkih udara. Eksplozije su, prema tim navodima, zabeležene u Bandar Abasu, Ahvazu, Konaraku, Siriku i na ostrvu Kešm.

Iranski zvaničnici saopštili su da je u američkim napadima poginulo više od 30 civila i sedam pripadnika vojske, dok je oko 260 osoba ranjeno.

Posle udara u blizini bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, među kojima su bili onkološki bolesnici i pacijenti na respiratorima.

Teheran je poručio da će, u slučaju novih američkih napada na iransku infrastrukturu, uzvratiti udarima na infrastrukturne ciljeve širom regiona.

Savetnik vrhovnog vođe Ali Akbar Velajati izjavio je da niko ne može da oduzme Iranu kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči optužio je SAD za kršenje međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, ocenivši da napadi na, kako je naveo, vitalnu infrastrukturu predstavljaju ratni zločin.

Iz Bele kuće tvrde da Iran nastavlja razgovore sa SAD i da želi da postigne sporazum.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit optužila je Teheran za najnoviju eskalaciju sukoba ističući da je Iran prekršio Memorandum o razumevanju napavši komercijalne brodove koji se kreću kroz Ormuski moreuz.