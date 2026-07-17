Starović je napomenuo da se na pripremi strateškog dijaloga između SAD i Srbije radilo godinama, pogotovu intenzivno u prethodnih godinu dana, na jednom pravcu koji je trasirao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i mnogi ljudi u diplomatiji kao što je ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

"Ovo predstavlja jednu veoma sveobuhvatnu formu diplomatske, političke, ekonomsko-bezbednosne saradnje", rekao je ministar i dodao da se u narednom periodu očekuje intenziviranje političke saradnje, bezbednosne, saradnje u oblasti energetike, zaštite životne sredine, razvoja infrastrukture, novih tehnologija sa SAD.

“Ono što će biti direktan, neposredan rezultat jeste veliki broj američkih investicija u Srbiju koje nas očekuju, koje se trenutno razmatraju i razvijaju i koje dosežu čak i do 20 milijardi dolara", naglasio je on za K1 televiziju.

Govoreći o poruci Stejt departmenta da strateški dijalog označava početak novog doba u odnosima Srbije i SAD, Starović je ocenio da je reč o izuzetno značajnom diplomatskom signalu koji potvrđuje spremnost za unapređenje bilateralne saradnje na više nivoa, i govori o perspektivama razvoja odnosa koje nam se otvaraju ovom prekretnicom koja se danas dešava u Vašingtonu.

"Od ključne važnosti bila je promena predsedničke administracije i stupanje na dužnost predsednika Trampa početkom 2025. godine. To predstavlja nastavak razvoja temelja koji su postavljeni još tokom njegove prve predsedničke administracije. Postoji kontinuitet, a jedan od preduslova bio je i Sporazum o strateškom partnerstvu u oblasti energetike, koji je zaključen još sa prethodnom administracijom predsednika Bajdena”, naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, sada ulazimo u novu fazu koja će podrazumevati daleko širi obim saradnje, koja neće biti ograničena samo na diplomatiju ministarstava spoljnih poslova s jedne strane i Stejt departmenta s druge, već će obuhvatiti čitav niz različitih resora američke vlade i administracije, kao i resora unutar Vlade Srbije.

Starović je dodao da će biti formirane različite radne grupe po tematskim oblastima i taj dijalog će imati svoju jasno definisanu formu.

Na pitanje da li strateški dijalog, koji danas počinje u Vašingtonu, investitorima šalje poruku da je Srbija sigurna zemlja za ulaganje, Starović je rekao da je Srbija prva država koja nije članica EU, a koja je dostigla investicioni kreditni rejting, što je potvrdila renomirana agencija Standard & Poor's, i ocenio da će u narednih godinu dana i preostale dve vodeće agencije, Fič i Moody's, slediti taj primer.

"Čak ni sve države članice EU nemaju investicioni kreditni rejting. Sve su to veoma dobre poruke. Američka EXIM banka, najvažnija američka izvozno-kreditna institucija, koja raspolaže investicionim portfoliom vrednim više od 135 milijardi dolara, takođe je prepoznala Srbiju i kompaniju Telekom Srbija. Ona obezbeđuje kreditne linije za razvoj 5G infrastrukture, mobilne telefonije i mobilnog interneta u Srbiji, a zajedno sa DFC-jem učestvuje u realizaciji pojedinih od tih projekata", naveo je on.

Starović je istakao da sve to zajedno govori o zdravim osnovama srpske ekonomije i stabilnom fiskalnom sistemu koji funkcioniše, i dodao da to otvara vrata ozbiljnim, velikim i održivim investicijama.

Prema njegovoj oceni, početak strateškog dijaloga sa SAD može unaprediti i političku percepciju naše zemlje kod država članica EU, što indirektno može imati blagotvoran uticaj na evropski put Srbije.