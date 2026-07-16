Portparol Evropske unije izjavio je da se pitanje reintegracije srpskih sudija i tužilaca razmatra u okviru šireg procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

Kako je naveo, Evropska unija je i ranije pozivala Srbiju da podstakne, a Prištinu da omogući povratak pravosudnog osoblja iz srpske zajednice u institucije na Kosovu i Metohiji.

U predlogu se ističe da EU ohrabruje obe strane da stvore uslove za sprovođenje preuzetih obaveza i da se uzdrže od poteza koji bi dodatno otežali proces.

Damjanović: Predlog ne rešava uzroke zbog kojih su Srbi napustili institucije

Istoričar Miloš Damjanović smatra da predlog Evropske unije ne uzima u obzir razloge zbog kojih su predstavnici srpske zajednice napustili institucije krajem 2022. godine.

Podsetimo, tada su zaposleni u policiji, lokalnim samoupravama, kao i oko 130 sudija, tužilaca i administrativnih radnika podneli ostavke nakon odluke privremenih institucija u Prištini koja se odnosila na registarske tablice.

Damjanović ocenjuje da bi eventualna reintegracija, ukoliko bi bila sprovedena bez rešavanja razloga koji su doveli do izlaska Srba iz institucija, mogla da dovede do dodatnog pogoršanja njihovog položaja.

Prema njegovom mišljenju, srpske sudije u tom slučaju ne bi imale stvarna ovlašćenja, već bi radile u sistemu u kojem, kako tvrdi, ne bi mogle da zaštite interese srpske zajednice.

Kritike na račun Evropske unije

Damjanović smatra da predlog predstavlja nastavak politike koju Evropska unija vodi prema pitanju Kosova i Metohije.

On ocenjuje da je besmisleno očekivati da Beograd utiče na odluke koje, prema njegovim rečima, zavise od političke volje institucija u Prištini.

Sagovornik navodi da bi proces mogao da bude korišćen za dodatne političke pritiske na Srbiju i eventualne nove ustupke.

"Ne postoji garancija da bi Srbi imali stvarni uticaj"

Damjanović tvrdi da eventualna reintegracija ne bi garantovala srpskim sudijama mogućnost da samostalno obavljaju svoj posao niti da efikasno štite prava srpske zajednice.

Kao primer navodi situaciju nakon lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije, ocenjujući da formalne nadležnosti, prema njegovom mišljenju, nisu bile praćene stvarnim mogućnostima za njihovo sprovođenje.

On zaključuje da, po njegovoj oceni, ne postoje garancije da bi ovakav proces doprineo većoj bezbednosti ili poboljšanju položaja Srba na Kosovu i Metohiji.

Predlog Evropske unije odnosi se na reintegraciju srpskog pravosudnog osoblja u institucije na Kosovu i Metohiji u okviru procesa normalizacije odnosa. Dok EU smatra da je to deo dijaloga, pojedini sagovornici ocenjuju da bi takav potez mogao da ima negativne posledice ukoliko prethodno ne budu rešena otvorena pitanja zbog kojih su Srbi napustili institucije.

Dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije traje godinama i obuhvata više oblasti, uključujući pravosuđe, bezbednost i lokalnu samoupravu. Pitanje povratka srpskih predstavnika u institucije jedno je od tema koje izazivaju različita politička tumačenja i ostaje deo šireg procesa normalizacije odnosa.

Izvor: Sputnjik