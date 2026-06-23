Član srpske delegacije Aleksandar Mirković SNS predao je oštar i vrlo jasan govor koji u najkraćem oslikava šta se krije iza ovog i ovakvog izveštaja. Govor prenosimo u celosti:

"Ovo nije izveštaj. Ovo je dokument sa samo jednim ciljem, da se izvrši dodatni pritisak na legitimni izabranu vlast sli pre svega na predsednika Aleksandra Vučića.

Ovaj dokument sastoji se od neistina, lažnih tvrdnji, glasina i izjava preuzetih iz opozicionih medija. Za 90% onoga što je ovde napisano ne postoje nikakvi dokazi

Ni to nije bilo dovoljno, pa se u ovom dokumentu otišlo korak dalje.

Nijedan slučaj nasilja nad predstavnicima vlasti, čak ni oni koji su sa dokazima predstavljeni izvestiocima, nije uvršten u ovaj izveštaj. A takvih slučajeva bilo je na stotine.

Nijedna reč o hiljadama prostorija moje stranke koje su uništene, niti o stotinama povređenih policajaca i mojih kolega.

Nijedna reč o više od 30.000 nasilnih blokada autoputeva, ulica, mostova i javnih institucija.

Veoma objektivno, zar ne?

O najvažnijem pitanju za Srbiju, Kosovu i Metohiji, našem narodu ništa. Smešno.

I ni to nije bilo dovoljno, pa je dokazano lažna priča o zvučnom topu našla svoje mesto u ovom izveštaju.

Poslednjih dana u Srbiji je pokrenuta istraga nakon što su pronađeni zapisi i dokumenti koji pokazuju da su studenti u blokadi pripremali i planirali ovu lažnu priču dva meseca pre 15. marta. Sve je to učinjeno kako bi se dobila podrška spolja i dodatno podstakla dehumanizacija Aleksandra Vučića na osnovu ove laži.

Svi smo od početka znali da je to izmišljena priča, a sada imamo i nove dokaze koji to potvrđuju.

Moje pitanje za izvestioce je jednostavno: zašto učestvujete u širenju neistina za koje sada čak i opozicija, nevladine organizacije i studenti uključeni u blokade priznaju da su bile lažne?

U Srbiji je istina već svima jasna. Ali sramota koju će Savet Evrope navući na sebe usvajanjem ovog izveštaja ostaće zauvek, a vaša imena biće povezana sa tom sramotom.

Glas za ovaj izveštaj je glas protiv svega za šta bi Savet Evrope trebalo da se zalaže.

Naredni izbori će pokazati da laži nisu uspele da sruše Aleksandra Vučića, jer nijedna laž ne može da izbriše rezultate, dostignuća i napredak jedne države — pa ni ova farsa.

Ljudi veruju onome što vide i žive, a ne izveštajima poput ovog koji su napisani sa određenim ciljem.

Srbija pobeđuje, živela Srbija".