"Danas je na dnevnom redu bio Izvestaj o Srbiji.

Kao šef delegacije Srbije, rekla sam da je pravilo Saveta Evrope da se izveštaj o svakoj državi koja je u postupku monitoringa predstavlja svake dve godine.

Prethodni izveštaj o Srbiji usvojen je pre četrnaest godina. Tokom tih četrnaest godina promenjeno je čak šesnaest koizvestilaca pre nego što smo konačno dobili izveštaj koji je danas pred nama – izveštaj koji sadrži netačne i neproverene informacije.

U ovom izveštaju najpre izražavate zabrinutost zbog čestog održavanja vanrednih izbora, iako je upravo opozicija više puta zahtevala njihovo raspisivanje. Istovremeno, u izveštaju se navodi da studentski pokret koji trenutno organizuje proteste zahteva nove izbore. Šta zapravo želite?

Izveštaj takođe ostavlja utisak da vladavina prava i demokratski principi zahtevaju vršenje pritiska na pravosudne organe, jer poziva nadležne institucije da odbace ono što opisuje kao neosnovane i proizvoljne krivične prijave protiv demonstranata. Isto pitanje – šta zapravo želite?

Iako je ova Skupština tokom protekle godine održala više debata o situaciji u Srbiji, u ovom izveštaju se ponovo fokusirate na demonstrante koji su blokirali puteve i javne površine, zbog čega su bili privedeni od strane nadležnih organa, i čije oslobađanje sada tražite.

Dozvolite mi da vas podsetim na Švedsku, gde je uhapšeno 20 demonstranata koji su blokirali jedan univerzitet. Aktivisti su privođeni zbog blokiranja puteva. O tome nismo vodili raspravu.

Nigde u ovom izveštaju niste pomenuli uslove u kojima žive Srbi na Kosovu i Metohiji, niti činjenicu da se tamo sprovodi etničko čišćenje. To vas, izgleda, ne zabrinjava.

Postoji jedna izreka: kada nemate ništa smisleno da kažete, bolje je da ćutite. Bilo bi bolje da ste nastavili da ćutite, kao što ste ćutali prethodnih četrnaest godina", napisala je Pantić Pilja na mreži.