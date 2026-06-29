Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstaviće danas paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, mere za poboljšanje životnog standarda građana biće predstavljene danas u 18.00 časova, u Palati Srbija.

Podsetimo, 27.juna predsednik Vučić govorio je na veličanstvenom skupu "Srbija, jedna porodica" koji je održan na platou ispred Narodne skupštine o planovima i programu koji je značajan za napredak Srbije i njenih građana, on je tom prilikom poslao mnoge značajne poruke građanima i najavio da će predstaviti narodu nove mere za poboljšanje životnog standarda.

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