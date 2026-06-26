Koliko puta ste u razgovoru čuli neku reč i pretpostavili njeno značenje samo na osnovu konteksta? U svakodnevnom govoru često koristimo izraze koji zvuče poznato, ali kada treba da objasnimo njihovo pravo značenje – nastaje dilema.

Instagram stranica „Dnevna doza pravopisa“ izdvojila je pet reči koje mnogi koriste, ali ih retko ko može precizno da definiše.

1. Volšeban

Reč volšeban označava nešto što je:

čarobno;

čudotvorno;

magijsko;

tajanstveno;

teško objašnjivo.

Najčešće se koristi kada želimo da opišemo nešto što deluje gotovo nestvarno ili ima prizvuk magije.

2. Nepatvoren

Za nekoga ili nešto kažemo da je nepatvoreno kada je:

neizveštačeno;

iskreno;

pravo;

izvorno;

originalno.

Ova reč opisuje autentičnost i odsustvo pretvaranja ili lažnog predstavljanja.

3. Zift

Reč zift označava:

nikotinski talog koji nastaje pri pušenju;

katran.

U svakodnevnom govoru često se koristi i figurativno za nešto veoma prljavo, gusto ili crno.

4. Apstraktan

Nešto što je apstraktno može biti:

zamišljeno i misaono;

pojmovno;

nešto što postoji samo u mislima;

teško za razumevanje;

nejasno ili nerazumljivo.

Ova reč se često koristi u umetnosti, filozofiji i nauci, ali i u svakodnevnom govoru kada opisujemo složene ideje.

5. Retrogradan

Reč retrogradan ima nekoliko značenja:

koji ide unazad;

koji nazaduje;

koji slabi ili se pogoršava;

koji degeneriše.

Iako se često koristi u različitim kontekstima, njeno osnovno značenje odnosi se na kretanje ili razvoj u suprotnom smeru od napretka.

Mnoge od ovih reči redovno čujemo u medijima, književnosti ili svakodnevnim razgovorima, ali njihovo pravo značenje često ostane nepoznato. Upravo zato ovakvi jezički podsetnici mogu biti dobar način da obogatimo rečnik i sigurnije koristimo srpski jezik.