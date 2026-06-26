Koliko puta ste u razgovoru čuli neku reč i pretpostavili njeno značenje samo na osnovu konteksta? U svakodnevnom govoru često koristimo izraze koji zvuče poznato, ali kada treba da objasnimo njihovo pravo značenje – nastaje dilema.
Instagram stranica „Dnevna doza pravopisa“ izdvojila je pet reči koje mnogi koriste, ali ih retko ko može precizno da definiše.
1. Volšeban
Reč volšeban označava nešto što je:
- čarobno;
- čudotvorno;
- magijsko;
- tajanstveno;
- teško objašnjivo.
Najčešće se koristi kada želimo da opišemo nešto što deluje gotovo nestvarno ili ima prizvuk magije.
2. Nepatvoren
Za nekoga ili nešto kažemo da je nepatvoreno kada je:
- neizveštačeno;
- iskreno;
- pravo;
- izvorno;
- originalno.
Ova reč opisuje autentičnost i odsustvo pretvaranja ili lažnog predstavljanja.
3. Zift
Reč zift označava:
- nikotinski talog koji nastaje pri pušenju;
- katran.
U svakodnevnom govoru često se koristi i figurativno za nešto veoma prljavo, gusto ili crno.
4. Apstraktan
Nešto što je apstraktno može biti:
- zamišljeno i misaono;
- pojmovno;
- nešto što postoji samo u mislima;
- teško za razumevanje;
- nejasno ili nerazumljivo.
Ova reč se često koristi u umetnosti, filozofiji i nauci, ali i u svakodnevnom govoru kada opisujemo složene ideje.
5. Retrogradan
Reč retrogradan ima nekoliko značenja:
- koji ide unazad;
- koji nazaduje;
- koji slabi ili se pogoršava;
- koji degeneriše.
Iako se često koristi u različitim kontekstima, njeno osnovno značenje odnosi se na kretanje ili razvoj u suprotnom smeru od napretka.
Mnoge od ovih reči redovno čujemo u medijima, književnosti ili svakodnevnim razgovorima, ali njihovo pravo značenje često ostane nepoznato. Upravo zato ovakvi jezički podsetnici mogu biti dobar način da obogatimo rečnik i sigurnije koristimo srpski jezik.
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