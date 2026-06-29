Priprema zimnice za mnoge domaćice znači sate provedene u kuhinji, a jedan od najzahtevnijih koraka svakako je sterilizacija tegli. Tradicionalna metoda u loncu sa ključalom vodom često je spora, nepraktična i stvara dodatni nered u kuhinji.

Zbog toga se sve više ljudi okreće jednostavnijem rešenju koje štedi vreme i energiju – sterilizaciji tegli u rerni.

Zašto je klasična metoda sve manje popularna?

Sterilizacija u vodi zahteva veliki lonac, dovoljno prostora i više ponavljanja ako se priprema veća količina zimnice. U jednom ciklusu obično može da stane samo nekoliko tegli, što proces značajno produžava.

Dodatni problem je para koja se stvara tokom ključanja, kao i bezbednost prilikom vađenja vrelih tegli iz vode. Nakon toga, tegle je potrebno dodatno sušiti, što usporava ceo proces.

Trik koji olakšava posao: rerna umesto lonca

Jednostavnija metoda podrazumeva korišćenje rerne.

Tegle je potrebno prethodno dobro oprati toplom vodom i deterdžentom, zatim ih isprati i rasporediti na rešetku rerne tako da se ne dodiruju.

Rerna se zagreva na 120°C, a tegle se ostavljaju oko 15 minuta nakon dostizanja temperature.

Ova metoda omogućava sterilizaciju većeg broja tegli odjednom, bez nereda i bez dodatnog rukovanja vrelim posudama.

Prednosti sterilizacije u rerni

Suva toplota iz rerne istovremeno sterilizuje i suši tegle, što smanjuje rizik od pojave vlage i kvarenja zimnice. To je posebno važno za proizvode koji se dugo čuvaju, poput ajvara, džemova i turšije.

Važna pravila koja treba poštovati

Prilikom punjenja, uvek je važno da vruć sadržaj ide u zagrejane tegle. Nagla promena temperature može dovesti do pucanja stakla.

Poklopci se ne sterilišu u rerni zbog gumene zaptivke, već se preporučuje njihovo kratko prokuvavanje u vodi.

Takođe, svaka tegla treba da se proveri pre upotrebe. Ako postoji i najmanja pukotina ili oštećenje, takvu teglu ne treba koristiti.

Uz pravilnu pripremu, sterilizacija u rerni može značajno ubrzati ceo proces pripreme zimnice i olakšati posao u kuhinji.