Uoči Vidovdana, jednog od najznačajnijih datuma za srpski narod, Evropska unija, zemlje Kvinte i Euleks uputili su zajedničko pismo vlastima u Prištini u kojem ih podsećaju da je pravo na upotrebu zastava i simbola zajednica garantovano postojećim ustavnim i zakonskim okvirom i pozivaju na njegovu doslednu i nediskriminatornu primenu.

Da li će privremene institucije u Prištini poštovati sopstvene propise i omogućiti Srbima da na dostojanstven način obeleže Vidovdan i odaju poštu kosovskim junacima, biće poznato 28. juna.

Funkcioner Srpske liste Igor Simić ocenio je da je poruka Evropske unije, zemalja Kvinte i Euleksa važna, posebno nakon godina tokom kojih je srpskom narodu, kako navodi, bilo uskraćivano pravo na isticanje nacionalnih obeležja.

- Nakon više godina tokom kojih je našem narodu uskraćivano pravo na upotrebu nacionalne zastave na Kosovu i Metohiji, a posebno na severu, raduje me poziv koji su uputile zemlje Kvinte, Evropska unija i Euleks Prištini da poštuju sopstvene zakone i prava srpskog naroda po pitanju identiteta - napisao je Simić na Instagramu.

On je istovremeno pozvao sunarodnike da svoju privrženost zastavi pokažu dostojanstveno i odgovorno.

- Pozivam naš narod da ljubav prema zastavi i njenu upotrebu iskazuje na primeren i dostojanstven način i da ne damo povoda onima koji bi ponovo pokušali da nam pod različitim izgovorima uskraćuju pravo na njeno isticanje - poručio je Simić.

Pismo Evropske unije, zemalja Kvinte i Euleksa upućeno je upravo uoči Vidovdana, kada se na Gazimestanu i širom Kosova i Metohije tradicionalno obeležava jedan od najvećih praznika srpskog naroda.

Ostaje da se vidi da li će upozorenje međunarodne zajednice biti dovoljno da se ovog puta izbegnu incidenti i da li će Srbima biti omogućeno da bez pritisaka i zabrana obeleže Vidovdan i služe parastos kosovskim junacima.