U najnovijem napadu na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, blokaderska "Nova" bezrezervno je prenela skandalozne i lažne tvrdnje Zukana Heleza, ali uz jedan sramotan detalj.

Naime, u tekstu koji napada Vučića i iznosi gnusne optužbe da je u Republiku Srpsku poveo neprijavljene naoružane grupe, "Nova" je u naslovu Heleza potpisala samo kao "ministra odbrane", izostavljajući činjenicu da je reč o ministru odbrane Bosne i Hercegovine!

Za blokadersku "Novu" Helez očigledno nije funkcioner druge države koji direktno udara na Srbiju i srpski narod, već ga doživljavaju kao roda rođenog, samo zato što izgovara ono što godi njihovim političkim interesima.