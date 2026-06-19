U Istanbulu je danas popodne došlo do incidenta kada je metro voz iskočio iz šina. Za sada se navodi da su tri osobe povređene i prevezene u bolnicu.
Kako se navodi, radi se je o liniji metroa M4 koja saobraća između Kadıkoj i aerodroma Sabiha Gokčen. Do iskliznuća je došlo u blizini stanice Bostancı.
Putnici su sami izašli iz vagona na šine i peške se kretali kroz tunel ka stanici. Na lice mesta su upućene vatrogasne ekipe, medicinske službe i timovi metroa.
Navodi se da je uzrok incidenta kvar na mehanizmu skretnice.
Oglasio se istanbulski metro
Istanbulski metro je saopštio:
"Zbog tehničkog kvara na liniji M4 Kadıkoj-Aerodrom Sabiha Gokčen, saobraćaj se odvija između stanica Maltepe i Sabiha Gokčen Aerodrom."
(Rojters)
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