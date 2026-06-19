U Istanbulu je danas popodne došlo do incidenta kada je metro voz iskočio iz šina. Za sada se navodi da su tri osobe povređene i prevezene u bolnicu.

Kako se navodi, radi se je o liniji metroa M4 koja saobraća između Kadıkoj i aerodroma Sabiha Gokčen. Do iskliznuća je došlo u blizini stanice Bostancı.

Putnici su sami izašli iz vagona na šine i peške se kretali kroz tunel ka stanici. Na lice mesta su upućene vatrogasne ekipe, medicinske službe i timovi metroa.

Navodi se da je uzrok incidenta kvar na mehanizmu skretnice.

Oglasio se istanbulski metro

Istanbulski metro je saopštio:

"Zbog tehničkog kvara na liniji M4 Kadıkoj-Aerodrom Sabiha Gokčen, saobraćaj se odvija između stanica Maltepe i Sabiha Gokčen Aerodrom."

(Rojters)