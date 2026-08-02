Pored toga, korisnici moraju da budu obavešteni o tome da komuniciraju sa veštačkom inteligencijom, kao što je, na primer, slučaj kada razgovaraju sa čet-botom, a ne sa stvarnom osobom.

Nove smernice se odnose na slike, video-zapise i tekstove koji se koriste u profesionalne svrhe, kao što je oglašavanje na internetu ili na bilbordima.

Pravila moraju da poštuju i influenseri koji ostvaruju zaradu od svog sadržaja.

Oni koji objavljuju slike kreirane pomoću AI na svojim privatnim profilima nisu, međutim, u obavezi da ih označavaju.

Za označavanje su odgovorni sami pružaoci usluga veštačke inteligencije, kao što su na primer, kompanija OpenAI koja stoji iza ChatGPT-a, zatim Gugl sa svojim čet-botom Džemini, ili Meta kao matična kompanija Instagrama i Fejsbuka.

Pravila su posebno usmerena na takozvane “dipfejk“ sadržaje koji su toliko realistični da mogu da zavaraju posmatrača i koji mogu da se koriste u manipulativne svrhe.

Prema smernicama Evropske unije, “dipfejk“ video-zapisi treba da budu označeni kao takvi od samog početka, tako da ta oznaka ostane vidljiva, ili da se bar ponovo prikazuje u redovnim intervalima.

Preporučuje se i upotreba interaktivnih elemenata, na primer kod manipulisanih slika.

Pored stalne oznake, moglo bi da se pojavi i obaveštenje kada, recimo, korisnik pređe kursorom miša preko lica koje je izmenjeno pomoću veštačke inteligencije, navodi nemački list.

Za audio-datoteke, poput podkasta generisanih pomoću AI, na samom početku treba da stoji odgovarajuća napomena da je reč o govornom sadržaju generisanom na taj način.

Kada je reč o tekstu, sugeriše se korišćenje oznaka za AI, na primer iznad samog teksta ili pored naslova. Generalno, prilikom kreiranja sadržaja pomoću veštačke inteligencije, u datoteku bi trebalo uneti i “otiske” čitljive mašinama, kako bi drugi sistemi mogli pouzdano da prepoznaju da je sadržaj veštački generisan.

Pored toga, Evropska kancelarija za veštačku inteligenciju u Briselu trenutno proverava da li postoji adekvatna kontrola nad velikim modelima AI i da li oni samostalno izvode sajber-napade.

U tom cilju, oni moraju da primene odgovarajuće bezbednosne mere i odmah prijave sve incidente EU.

Ovo više nije samo teoretski scenario, što pokazuju i dva značajna nedavna slučaja, navodi list.

Kompanije OpenAI i Antropik, koja je tvorac modela Klaud, morale su da priznaju da je njihov softver tokom testiranja nenamerno izvršio napade na druge kompanije.

Kršenje propisa o veštačkoj inteligenciji može da dovede do izricanja visokih kazni, pa su za zabranjene prakse u vezi sa AI predviđene kazne do 35 miliona evra, ili sedam procenata ukupnog godišnjeg prometa kompanije na globalnom nivou, u zavisnosti od toga koji je iznos veći.

Nepoštovanje obaveza u pogledu transparentnosti, ili primena neadekvatnih bezbednosnih mera, mogu da rezultiraju novčanim kaznama do 15 miliona evra, ili tri procenta globalnog godišnjeg prihoda, takođe u zavisnosti od toga koji je iznos veći.

Za postojeće sisteme veštačke inteligencije važi prelazni period do 2. decembra, dok se na nove modele koji izlaze na tržište propisi primenjuju odmah.