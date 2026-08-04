Poreska uprava obaveštava poreske obveznike – pomorce da je omogućeno podnošenje Poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i doprinosu za zdravstveno osiguranje na prihode pomoraca (Obrazac PP OPO-P) elektronskim putem preko portala Poreske uprave ePorezi za prihode ostvarene u 2025. godini, navodi su u najnovijem saopštenju Poreske uprave.

Rok za podnošenje prijave PP OPO-P

Poreska prijava PP OPO-P se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od isteka trećeg kvartala tekuće godine za prihode ostvarene u prethodnoj godini.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje obračunatih obaveza za prihode ostvarene u 2025. godini je 30. oktobar 2026. godine.

Poreska prijava može se podneti i u papirnom obliku, nadležnoj filijali Poreske uprave. Spisak pisarnica Poreske uprave dostupan je na internet stranici Poreske uprave, u delu „Adresar“.

Dostupno Korisničko uputstvo

Na internet stranici Poreske uprave, u delu Fizička lica/Pregled propisa/Korisnička uputstva, u delu ePorezi/Uputstva i obrasci, kao i u Vodiču za pružaoce računovodstvenih usluga dostupno je Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave PP OPO-P putem portala Poreske uprave – ePorezi u kome je detaljno opisan postupak podnošenja prijave.

Za podršku prilikom podnošenja poreske prijave poreskim obveznicima na raspolaganju su zaposleni u Kontakt centru Poreske uprave, pozivom na brojeve 0700/700-007 i 011/6969-069, kao i na šalteru „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave, navodi se u saopštenju.