Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani izjavio je danas da se zalaže za suspenziju Šengenskog sporazuma sa Španijom zbog migrantske krize u španskoj eksklavi Seuti na severu Afrike.

"Nelegalne i nekontrolisane migracije predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbednost. Snimci iz Seute pokazuju koliko je odluka vlade u Madridu da dodeli špansko, a time i evropsko, državljanstvo za više od 500.000 nelegalnih migranata duboko pogrešna i kako podstiče trgovinu ljudima", napisao je Tajani na platformi X.

Istovremeno, izvori iz kabineta italijanske premijerke Đorđe Meloni rekli su danas za Rojters da Vlada Italije razmatra suspenziju Šengenskog sporazuma sa Španijom zbog migrantske krize u Seuti.

Hiljade migranata pokušale su danas da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Seute, što je dodatno pojačalo migracioni pritisak na taj autonomni grad, a lokalne vlasti traže od vlade u Madridu da proglasi nacionalno vanredno stanje.

Kamere španske televizije TVE zabeležile su grupe migranata kako preko plaže i lukobrana Tarahal ulaze u Seutu pod nadzorom pripadnika Civilne garde, preneo je RTVE.

Predsednik Seute Huan Hesus Vivas rekao je da u proseku oko 300 ljudi dnevno prepliva granicu iz Maroka, i da je više od 60 migranata poginulo u pokušaju prelaska tokom proteklih 12 meseci.

On je rekao da je u poslednjih 10 dana oko 1.500 ljudi doplivalo do obale iz Maroka.

Marokanske bezbednosne snage postavile su kordone na pojedinim prilazima granici, ali su brojne grupe ipak uspele da se probiju do obale preko okolnih brda.

Civilna garda pojačala je prisustvo duž južne granice kako bi obuzdala priliv migranata.