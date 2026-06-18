Pevačica Dunja Ilić, koja je promenila ime u Ajla Begović, izdala je povratnički album pod nazivom "Sitna slova". Nakon duže medijske pauze i preseljenja u Sarajevo, Dunja je za naš portal otvoreno govorila o novim pesmama, borbi sa porocima, mentalnom zdravlju i lečenju u psihijatrijskoj ustanovi, ali i o kolegama sa estrade i emotivnom životu koji krije od očiju javnosti.

Dunja je na samom početku razgovora otkrila kako je uopšte došlo do odluke da snimi povratnički album, ističući da se sve desilo potpuno neplanirano.

- Vrlo spontano. Stigle su kompozicije, i ja sam se oduševila. Tekstovi nastali za 15 minuta i to je to. Kao i sam moj muzički početak, mene kad oduševi muzika ne razmišljam o bilo čemu osim o tekstu i finalnom proizvodu. Bukvalno me kompozicije koje mi se dopadnu bace u neki drugi svet. Svet bez logike - objašnjava pevačica. Tokom rada na novom projektu dolazilo je i do prekida saradnje, ali Dunja naglašava da je od samog početka imala jasnu viziju od koje nije želela da odstupi ni po koju cenu.

- Dešavali su se prekidi saradnje, ali ništa više od toga, jer sam bila u fazonu: „Ovaj tekst ide ovako. Znam da neće proći ali meni je odlično i tu je kraj svake rasprave“ - jasna je bila Dunja.

Njene nove pesme prate prilično mračni i surovi stihovi, a pevačica je izdvojila onaj koji smatra svojim najličnijim do sada: „Čujem tvoje ime pa mi se ne umire.“ Ipak, priznaje da je u nekim momentima svesno otišla u krajnost kada je reč o tekstovima.

- Jao možda sam preterala kada sam napisala stih „Ona biće na nebu ja u ćeliji.“ Kao stvarno je previše - kroz smeh kaže Dunja, koja dodaje da porodične tragedije i odnos sa pokojnim ocem nisu uticali na njen rad.

- Koliko god volela mog pokojnog oca, nije uticao ni na mene kao ličnost ni na moju muziku.

Ona se nedavno odselila u Sarajevo, a iako tamo živi njena velika ljubav, tvrdi da to nije bio razlog napuštanja Beograda.

- Odavno sam ja odustala da se selim zbog ljubavi. Jeste mi možda najveća ljubav u Sarajevu ali nismo u kontaktu niti je razlog mog preseljenja. Iako sam rođena u Beogradu, Sarajevo doživljavam kao svoj grad - kaže Dunja.

Kada je reč o estradi, ističe da nikada nije gradila bliska prijateljstva sa kolegama, pa samim tim nije mogla ni da se razočara, ali izdvaja tri imena sa javne scene koja izuzetno ceni.

- Tea Tairović znači ona mi je predobra. Senidu isto baš volim jer je negde vidim kao dosta sličnu sebi i Mirza Selimović jednom rečju obožavanje.

Dunja se osvrnula i na svoju prošlost i javno priznanje da je imala ozbiljnih problema sa narkoticima, kada joj je majka spasila život.

- Na taj period života gledam kao dobru lekciju kako ne treba. Sve je to moj život. Sve je to izgradilo mene u ovoliko snažnu osobu i ništa ja tu ne bih menjala - iskrena je pevačica.

"Duševna bolest se leči ležanjem u bolnici"

Budući da su u poslednje vreme česte vesti o tome da javne ličnosti završavaju u psihijatrijskim ustanovama, Dunja je bez zadrške progovorila o sopstvenom iskustvu i odlasku kod lekara.

- Naravno da sam tražila pomoć i slušala lekare. Duševna bolest se leči ležanjem u bolnici i lekovima kao i fizička - otvoreno poručuje Dunja.

Na samom kraju, na pitanje da li je danas srećna i da li je za njen osmeh zaslužan neki muškarac, Dunja je u svom prepoznatljivom stilu stavila tačku na sve spekulacije.

- Ajla je danas presrećna. Što se tiče muškaraca, pre ćeš videti mene da sa šerpom na glavi šetam moju iguanu kroz Knez Mihailovu nego otkrijem bilo šta o svom ljubavnom životu - zaključila je kroz smeh Dunja Ilić za Alo!

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