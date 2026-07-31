Španske vlasti opisale su situaciju kao ozbiljnu humanitarnu i bezbednosnu krizu, nakon što je u svega 24 sata granicu prešlo oko 49.000 ljudi.

Masovni priliv migranata doveo je do potpunog kolapsa prihvatnih kapaciteta u Seuti. Hiljade ljudi ostale su da spavaju na ulicama, u parkovima i na trotoarima, dok su lokalne vlasti zatražile hitnu pomoć Madrida i raspoređivanje vojske radi zaštite granice i održavanja reda.

Predsednik regionalne vlade Seute Huan Hesus Vivas upozorio je da se grad suočava sa "apsolutnom humanitarnom i socijalnom vanrednom situacijom", navodeći da su centri za maloletnike bez pratnje višestruko prebukirani.

Španska vlada potvrdila je da će na granicu poslati dodatne vojne snage kao podršku policiji i Civilnoj gardi, dok vlasti ističu da Maroko sarađuje na pokušajima zaustavljanja novih prelazaka.

Ovo je najsmrtonosniji incident na granici Seute u poslednje vreme i podseća na migrantsku krizu iz 2021. godine, kada je više hiljada ljudi za samo nekoliko dana ušlo u špansku enklavu.

Najnoviji događaji ponovo su otvorili pitanje zaštite spoljne granice Evropske unije i migrantske politike Madrida i Brisela.