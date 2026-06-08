Objavljeni preliminarni rezultati izbora na Kosovu i Metohiji: Srpska lista osvojila apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama

Prema preliminarnim rezultatima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, na osnovu obrađenih 99,40 odsto biračkih mesta, na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave vodi Pokret Samoopredeljenje sa 42,92 odsto, odnosno 297.296 glasova, a najjača srpska stranka na KiM - Srpska lista (SL) osvojila je 6,17 odsto, odnosno 42.761 glas.

Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu.

Na drugom mestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova (DPK) sa 21,06 odsto, odnosno 145.856 glasova, a na trećem Demokratski savez Kosova (DSK) sa 17,61 odsto, odnosno 121.976 glasova, objavljeno je na sajtu CIK-a.

Alijansa za budućnost Kosova (ABK) osvojila je 7,18 odsto, odnosno 49.705 glasova.

Prema ovim rezultatima, stranka Za slobodu pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 0,76 odsto ili 5.232 glasa, a značajan broj glasova osvojila je u albanskim sredinama kao što su Prizren, Đakovica, Suva Reka.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je sinoć da je Srpska lista ostvarila fantastične rezultate i da je u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, ali da je, kao i na prethodnim izborima, na delu politički inženjering Prištine i da Rašiću dolaze glasovi iz čisto albanskih sredina.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da se ponovo krade mandat iz ruku srpskog naroda i poklanja Rašiću.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković naveo je da je Srpska lista u srpskim sredinama osvojila svih 10 mandata, a da je istovremeno na delu izborni inženjering Aljbina Kurtija kojim planira da od srpskog naroda, albanskim glasovima, ukrade jedan mandat i pokloni ga Nenadu Rašiću, koji je glasove dobio u čisto albanskim sredinama.

Petković je istakao da Rašić ne može niti će ikada zastupati srpski narod.

Ovi preliminarni rezultati CIK-a ne uključuju glasove sa uslovnih biračkih mesta, glasove osoba sa posebnim potrebama i glasove birača koji su glasali van KiM.

Izlaznost na izborima u nedelju bila je 36,88 odsto, a najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama.

Ukupna izlaznost manja je za osam odsto nego na izborima u decembru 2025. godine.

Izbori su održani u atmosferi brutalnih pritisaka Prištine na Srbe i Srpsku listu - hapšenja, pretnji, upada u srpske institucije, a Srbi su hapšeni i na sam dan izbora.

Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba, 10 predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica, a za 100 mandata nadmeću se stranke Albanaca.

Ovo su treći izbori za skupštinu privremenih institucija za nepunih 16 meseci, posle redovnih u ferbuaru 2025. i vanrednih koji su održani u decembru jer posle izbora u februaru nije formirana vlada.