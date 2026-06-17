Do kraja dana lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće na jugu Srbije i to uglavnom na Kosovu i Metohiji. Najizraženiji biće na širem području Peći i Prištine.

Prethodno je pljuskova sa grmljavinom bilo i u Vojvodini.

U ostalim predelima do kraja dana vedro.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se oko 30 stepeni, a najtoplije je u Pomoravlju, u Ćupriji je 31°C.

U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti, uz pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće umeren do jak severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 18 stepeni, maksimalna dnevna od 26 do 30°C, u Beogradu do 28.

Za vikend tropski toplo, tempeatura do 35-36 stepeni.

(Telegraf.rs)