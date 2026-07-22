Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović sastao se danas sa zamenikom komandanta KFOR-a, brigadnim generalom Federikom Colinom, sa kojim je razgovarao o, kako je naveo, najnovijim dešavanjima u vezi sa jezerom Gazivode i zabrinutosti lokalnog stanovništva.

Perović je u objavi na Instagramu saopštio da je sagovornika upoznao sa stavovima opštine i meštana povodom rušenja vikendica na obali Gazivoda, selektivne primene odluke o upotrebi motornih čamaca na jezeru, kao i drugih mera koje, prema njegovim rečima, izazivaju zabrinutost među stanovnicima Zubinog Potoka.

On je istakao da Gazivode za lokalno stanovništvo nisu samo prirodni resurs.

„Za nas jezero Gazivode nije samo prirodni resurs. Ono predstavlja suštinski deo našeg života i opstanka“, naveo je Perović.

Dodao je da je tokom sastanka ukazao na potrebu da se interesi lokalnog stanovništva uzmu u obzir prilikom sprovođenja aktivnosti i donošenja odluka koje se odnose na ovo područje, uz očuvanje sigurnog, bezbednog i stabilnog okruženja za sve stanovnike.

Kako je saopštio, zamenik komandanta KFOR-a saslušao je iznete zabrinutosti i ponovio posvećenost ove misije da, u okviru svog mandata, doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju, kao i slobodi kretanja za sve zajednice.

Perovićeva objava usledila je dan nakon što su radnici javnog preduzeća „Ibar-Lepenac“, uz asistenciju Kosovske policije, započeli rušenje 11 vikendica na obali jezera Gazivode, što je izazvalo reakcije lokalnih zvaničnika, vlasnika objekata i političkih predstavnika, piše Kossev.