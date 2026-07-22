- Ustav i zakoni (tzv.) Kosova garantuju zastupljenost kosovskih Srba u kosovskim institucijama. Očekujemo da će Vlada (tzv.) Kosova obezbediti da kosovski Srbi imaju jednake mogućnosti i da mogu u potpunosti da učestvuju u političkom i građanskom životu (tzv.) Kosova. Nastavićemo da se zalažemo za to - rekao je portparol Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u pisanom odgovoru za Kosovo onlajn.

Na odluku vršioca dužnosti predsednika tzv. Kosova, Aljbuljene Hadžiju, da potpiše ukaze o razrešenju dužnosti sedam tužilaca iz srpske zajednice, koji su podneli ostavke 2022. godine, nakon što je Tužilački savet tzv. Kosova odbio zahteve za povlačenje ostavki pet tužilaca i 15 članova pomoćnog osoblja iz srpske zajednice u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici reagovala je i Evropska unija.

- To deluje nespojivo sa zakonom, načelima pravičnog postupka i ukupnim zahtevima vladavine prava na (tzv.) Kosovu. Evropska unija poziva sve nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pripadnika srpskog pravosudnog osoblja - piše u saopštenju iz Brisela.

Iz Ambasade Nemačke u Prištini poručili su da su zabrinuti zbog prihvatanja ostavki srpskih tužilaca koje su već bile povučene.