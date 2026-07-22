Skupština opštine Pljevlja jednoglasno je usvojila Deklaraciju o poništenju i nepriznavanju odluke o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova. Time su Pljevlja, posle Zete, zvanično uputila zahtev državnim organima Crne Gore da povuku odluku o priznanju iz 2008. godine.

Za usvajanje deklaracije glasalo je svih 18 odbornika koji su prisustvovali sednici. Protiv nije bio nijedan odbornik, niti je bilo uzdržanih.

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Predstavnici Pokreta Evropa sad napustili su skupštinsku salu pre glasanja, zajedno sa nezavisnim odbornikom Sašom Ječmenicom, dok odbornici Demokratske partije socijalista nisu prisustvovali posebnoj sednici lokalnog parlamenta.

Nakon glasanja, predsedavajuća je konstatovala da je deklaracija usvojena sa 18 glasova "za", bez glasova "protiv" i uzdržanih, čime je lokalni parlament formalno potvrdio stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova.

Inicijativu za održavanje posebne sednice podneli su odbornici Demokratske narodne partije, a predlog je i pre sednice dobio podršku natpolovične većine odbornika.

U usvojenoj deklaraciji izražava se zabrinutost zbog položaja srpskog i crnogorskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, uz ocenu da su crnogorske vlade od obnove nezavisnosti zanemarivale većinsko raspoloženje građana, prema kojem je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije.

Lokalni parlament je istovremeno pozvao Vladu Crne Gore, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, da vodi uravnoteženu spoljnu politiku i da u međunarodnim organizacijama ne podržava odluke koje su, kako se navodi, usmerene protiv interesa Srbije i većinskog raspoloženja građana Crne Gore.