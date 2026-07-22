Britanska ambasada u Prištini saopštila je danas da izražava zabrinutost zbog rušenja kuća u blizini jezera Gazivode i poručila da pažljivo prati dalji razvoj situacije.

"Poštovanje vladavine prava podrazumeva pravične i transparentne postupke, uz mogućnost da lica na koja se postupci odnose ostvare svoja prava. Posebno nas zabrinjavaju navodi da su mere izvršenja sprovedene dok su sudski postupci još u toku. Zakon treba da se primenjuje dosledno i nepristrasno na celoj teritoriji (takozvanog) Kosova", navodi se u saopštenju Ambasade na Fejsbuk stranici.

Oni su pozvali takozvane prištinske vlasti da stupe u dijalog sa pogođenim zajednicama, transparentno odgovore na njihove zabrinutosti i uzdrže se od daljih postupaka koji bi mogli da naruše poverenje javnosti ili poverenje među zajednicama.

Kompanija Ibar - Lepenac počela je juče sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog Potoka.

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da nelegalno rušenje srpskih objekata nadomak jezera Gazivode pokazuje da Aljbin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora AP Kosovo i Metohija i naveo da međunarodna zajednica treba da reaguje na rušenje srpskih kuća koje se sprovodi bez bilo kakve odluke suda.

Kako je saopštila Kancelarija za KiM, opština Zubin Potok nije dala dozvolu za rušenje vikendica.

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