Kancelarija Evropske unije na Kosovu reagovala je nakon jučerašnjeg rušenja kuća i vikendica na području jezera Gazivode, izražavajući žaljenje zbog načina na koji je akcija sprovedena.

U saopštenju se navodi da su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku predviđenom obaveštenjima javnog preduzeća Ibar-Lepenac, ali da je rušenje ipak izvršeno.

EU traži hitnu obustavu daljih rušenja

Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog, kako navodi, nepoštovanja zakonom propisanog postupka, ne samo u ovom slučaju već i u više sličnih događaja na severu Kosova od februara ove godine.

Brisel je pozvao na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja i preuzimanja imovine dok se ne otklone dileme u vezi sa poštovanjem zakonskih procedura, pravom svojine, ljudskim pravima i mogućnošću korišćenja pravnih sredstava.

Poziv vlastima i policiji

U saopštenju se navodi da bi nadležne vlasti bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i lokalnim samoupravama kako bi pronašle zakonita rešenja.

EU je istakla i da uloga Policije Kosova u ovakvim akcijama mora ostati strogo u okviru zakonskih ovlašćenja i da svaka intervencija treba da bude jasno dokumentovana.

Brisel upozorava da sprovođenje nepovratnih mera dok su sudski postupci još u toku izaziva ozbiljnu zabrinutost kada je reč o vladavini prava.

Oglasili se i UNMIK i lokalne vlasti

Evropska unija poručila je da, u skladu sa evropskim putem Kosova, očekuje od vlasti da hitno i transparentno odgovore na iznete primedbe i spreče ponavljanje sličnih slučajeva.

Rušenje objekata na Gazivodama počelo je juče ujutru, a predsednik Opštine Zubin Potok Miloš Perović izjavio je da lokalna samouprava za to nije dala dozvolu i da akcija nije sprovedena na osnovu sudske odluke.

Povodom ovog slučaja reagovao je i UNMIK, navodeći da pažljivo prati situaciju i da je u kontaktu sa svim relevantnim stranama kako bi utvrdio sve okolnosti događaja.

Izvor: Kosovo onlajn