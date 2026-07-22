Kancelarija Evropske unije na Kosovu reagovala je nakon jučerašnjeg rušenja kuća i vikendica na području jezera Gazivode, izražavajući žaljenje zbog načina na koji je akcija sprovedena.
U saopštenju se navodi da su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku predviđenom obaveštenjima javnog preduzeća Ibar-Lepenac, ali da je rušenje ipak izvršeno.
EU traži hitnu obustavu daljih rušenja
Evropska unija izrazila je zabrinutost zbog, kako navodi, nepoštovanja zakonom propisanog postupka, ne samo u ovom slučaju već i u više sličnih događaja na severu Kosova od februara ove godine.
Brisel je pozvao na hitnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih iseljenja i preuzimanja imovine dok se ne otklone dileme u vezi sa poštovanjem zakonskih procedura, pravom svojine, ljudskim pravima i mogućnošću korišćenja pravnih sredstava.
Poziv vlastima i policiji
U saopštenju se navodi da bi nadležne vlasti bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i lokalnim samoupravama kako bi pronašle zakonita rešenja.
EU je istakla i da uloga Policije Kosova u ovakvim akcijama mora ostati strogo u okviru zakonskih ovlašćenja i da svaka intervencija treba da bude jasno dokumentovana.
Brisel upozorava da sprovođenje nepovratnih mera dok su sudski postupci još u toku izaziva ozbiljnu zabrinutost kada je reč o vladavini prava.
Oglasili se i UNMIK i lokalne vlasti
Evropska unija poručila je da, u skladu sa evropskim putem Kosova, očekuje od vlasti da hitno i transparentno odgovore na iznete primedbe i spreče ponavljanje sličnih slučajeva.
Rušenje objekata na Gazivodama počelo je juče ujutru, a predsednik Opštine Zubin Potok Miloš Perović izjavio je da lokalna samouprava za to nije dala dozvolu i da akcija nije sprovedena na osnovu sudske odluke.
Povodom ovog slučaja reagovao je i UNMIK, navodeći da pažljivo prati situaciju i da je u kontaktu sa svim relevantnim stranama kako bi utvrdio sve okolnosti događaja.
Izvor: Kosovo onlajn
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