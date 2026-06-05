Ruski predsednik Vladimir Putin, govoreći iz Sankt Peterburga, naglasio je da „Rusija nikada nije prestala da isporučuje prirodni gas Evropi“.

"Jedan krak gasovoda Severni tok 2 i dalje je netaknut. Mogli bismo da počnemo da isporučujemo prirodni gas Nemačkoj već sutra – dovoljno je da pritisnemo jedno dugme. Jedina prepreka je politička odluka nemačke vlade“, rekao je ruski predsednik.

„Iznenadilo me je kada sam čuo da je Rusija, ta ‘loša Rusija’, prestala da isporučuje prirodni gas Evropi. Mi nikada nismo prestali. Evropa je rekla ne, nadajući se da će se Rusija urušiti. To se nije dogodilo“, dodao je.

„Ironično, zar ne? Mislili su da su nama postavili zamku, a na kraju su sami upali u nju“, saopštio je predsednik Rusije.

NATO i Ukrajina

Podsetimo, predsednik Vladimir Putin reagovao je sinoć priče koje kruže zapadnim zemljama o navodnom predstojećem napadu Rusije na NATO. Istovremeno je govorio i o sukobu u Ukrajini.



Na pitanje da prokomentariše izjavu američkog državnog sekretara Marka Rubia, koji je rekao da je rat u Ukrajini "katastrofa za Rusiju", Putin je kazao da stvarnost na terenu pokazuje drugačije. Celu izjavju predsetnika pročitajte u našoj posebnoj vesti OVDE.

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