Rafuna je rekao da bi privrednicima pomogao paket podrške, kao i mere za smanjenje uvoza koji dominira.

„Postajemo zavisni od uvoza, dok nam opada proizvodnja i izvoz. S druge strane, nemamo potpuno funkcionalne institucije. Znamo da smo praktično više od 16 meseci bez institucija. Nije bilo nadležnosti za duboke reforme kakve biznis zahteva, ni u fiskalnoj politici, ni u vladavini prava, ni u zdravstvu. Hitno nam je potreban paket koji pomaže našem proizvođaču, štiti ga i smanjuje uvoz, a povećava domaću proizvodnju i izvoz“, izjavio je Rafuna, prenela je Koha.

Istakao je da neophodne reforme za preduzeća nisu sprovedene jer je tzv. Skupština Kosova nefuncionalna.

„Potreban nam je paket sa nizom mera jer smo godinama zaostali u reformama. U fiskalnoj politici imamo jednu meru koju biznisi traže već četiri godine – reformu PDV-a. Zatim regulisanje pitanja plaćanja. Potrebno nam je oslobađanje od carinskih dažbina i za druge mašine koje služe procesu proizvodnje, a uz to je neophodno da se kroz ekonomsku diplomatiju angažujemo kako bi naši proizvodi našli mesto na tržištu Evropske unije. To je sekundarno tržište za proizvode Kosova*, posle regionalnog tržišta koje imamo kroz Ceftu“, rekao je Rafuna.

Dodao je da je tržištu Kosova* potreban i povoljniji poslovni ambijent, posebno za strane investicije.

Prema njegovim rečima, potrebne su i strategije kako bi se utvrdilo u kojim sektorima je Kosovo* konkurentno, kako bi se ti sektori podržali.