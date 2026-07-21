ZSO je dogovorena još Briselskim sporazumom, potpisanim sada već davne 2013. godine uz posredovanje Evropske unije. Međutim, od tada je prošlo punih 13 godina, promenile su se mnoge vlade u Prištini, ali praktično ništa nije urađeno u vezi sa formiranjem ZSO.

Štaviše, poslednjih godina Aljbin Kurti, prištinski premijer u tehničkom mandatu, pokušava da razvlasti preostale srpske institucije na severu Kosova i Metohije zbog čega je prošle godine dobio "packu" iz Vašingtona u vidu "zamrzavanja" strateškog dijaloga.

Činjenica da su odnosi Beograda i Vašingtona sada na najvišem nivou u istoriji posebno boli sve u Prištini u trenutku kada ih Stejt department drži na "stend baju" i zahteva da promene odnos prema Srbima na KiM.

"Amerika poslala više poruka Prištini"

Diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da je Vašington poslao više poruka Prištini u vezi sa uslovima za ponovno pokretanje strateškog dijaloga:

Američka administracija nije zadovoljna politikom koju vodi Priština u dužem periodu odnosno od dolaska Donalda Trampa na vlast jer ne treba zaboraviti da je Kurti podržavao Trampovu suparnicu na prethodnim izborima u SAD.

Politike Prištine i Amerike se ne podudaraju jer Kurtijeva politika isključivosti, jednostranog sagledavanja stvari i primene sile ne odgovara strateškom interesu Vašingtona.

Vašington vidi srpski faktor kao oslonac svog strateškog interesa na Zapadnom Balkanu što je pokazao i otvaranjem strateškog dijaloga sa Srbijom, kao i potezima u BiH, pre svega, uklanjanjem dosadašnjeg visokog predstavnika Kristijana Šmita

Prioritet američke politike je ekonomija i pronalaženje političkih rešenja koja uvažavaju sve subjekte.

Milivojević dodaje da je Vašington protiv politike pogroma, represije i razvlašćivanja svega što je srpsko na KiM.

- Sve to poslednjih godina sprovodi Priština i stvara ambijent isključivosti koji ne vodi ka političkim rešenjima. Dok god je tako neće biti mesta za stateški dijalog Vašingtona i Prištine - navodi Milivojević.

"Vašington insistira da Priština ispuni sve obaveze iz prethodnih sporazuma"

Kako kaže, kada je reč o tretmanu prema Srbima na KiM Vašington insistira da Priština ispuni sve obaveze iz prethodnih sporazuma.

- To znači i formiranje Zajednice srpskih opština iz Briselskog sporazuma 2013. godine, ali i sve ono što podrazumeva normalan politički ambijent, a ne represiju i odstranjivanje srpskog naroda. Dakle, čitav kompleks stvari koji će stvoriti uslove za normalan život na KiM - ocenjuje Milivojević.

Dodaje da će zbog toga vlast u Prištini morati da se menja ili usaglašava sa američkim interesima ako želi nastavak strateškog dijaloga sa Vašingtonom.

- Amerikanci daju do znanja da bi pozdravili promenu vlasti u Prištini. Pritom su i dalje ključni faktor odlučivanja u Prištini i počeli su da reaguju. Priština ne može očekivati podršku Amerike ako nastavi sa dosadašnjom politikom. Vašington svakako neće odustati od svojih principa - zaključuje Milivojević.

Velebit: Vašington sve više ukazuje na ugroženost prava Srba na KiM

Slično mišljenje ima i Vuk Velebit, predsednik "Pupinove inicijative", koji kaže da je Vašington "ranije više gledao ka Prištini, Sarajevu i Podgorici".

- Danas Vašington gleda više ka Beogradu zato što razume da je Beograd najvažniji faktor na Zapadnom Balkanu, kao što Beograd razume da je Vašington bitan faktor takođe na Zapadnom Balkanu - rekao je Velebit za RTS.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Velebit je ocenio da "ne treba očekivati da će Vašington suštinski promeniti svoju poziciju", ali smatra da su primetne određene promene u pristupu.

- Ne treba da živimo u zabludi da će Amerika u potpunosti promeniti svoje pozicije, ali je činjenica da danas mnogo oštrije govori o jednostranim potezima Prištine i sve više ukazuje na ugroženost ljudskih i verskih prava Srba na Kosovu i Metohiji - ocenjuje Velebit.

"Kada postoje problemi, imaćemo koga da pozovemo"

Kako kaže, novouspostavljeni mehanizam komunikacije omogućiti Srbiji da brže reaguje kada se pojave problemi sa kojima se suočava srpska zajednica na KiM.

- Kada postoje problemi sa kojima se naš narod suočava, imaćemo koga da pozovemo i bićemo u povoljnijoj poziciji nego što je to bio slučaj u prošlosti. Strateški dijalog jača našu poziciju u Vašingtonu - navodi Velebit za RTS.

Gradonačelnik Prištine krivi Kurtija zbog "najnižih odnosa sa Amerikom u istoriji"

Da u Prištini već danima vlada prava histerija zbog toga što Amerika menja odnose prema Srbima na KiM, dokaz su i izjave Perparima Rame, gradonačelnika Prištine koji je "prst krivice" uperio direktno u Kurtija i zatražio od njega odgovore.

- Kako je moguće da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama došli do tačke u kojoj je strateško partnerstvo suspendovano, poverenje dovedeno u pitanje, a Vašington javno govori o uslovima koje Kosovo mora da ispuni? Kako je moguće da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, našim najvećim strateškim saveznikom, pali na najniži nivo koji su odnosi između Kosova i SAD ikada imali - upitao je Rama na Fejsbuku.

(Blic)