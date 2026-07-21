Evropska unija reagovala je na odluku vršioca dužnosti predsednika privremenih institucija u Prištini Aljbuljene Hadžiju da potpiše ukaze o razrešenju sedam tužilaca iz srpske zajednice.

Brisel je saopštio da izaziva zabrinutost činjenica da su prihvaćene ostavke koje su prethodno bile povučene, kao i da je naknadno potvrđeno njihovo razrešenje.

EU: Odluka deluje nespojivo sa zakonom

U saopštenju Evropske unije navodi se da takva odluka deluje nespojivo sa zakonom, načelima pravičnog postupka i zahtevima vladavine prava.

Brisel je podsetio da je odluka srpskih sudija, tužilaca i administrativnog osoblja od 15. jula da povuku ostavke iz 2022. godine ranije pozdravljena kao važan korak ka njihovoj reintegraciji u pravosudni sistem.

Prema stavu EU, postupci koji bi mogli da spreče taj proces nisu u skladu sa očekivanjima međunarodne zajednice.

Poziv da se omogući reintegracija

Evropska unija podsetila je i da, prema sopstvenom ustavnom okviru, Kosovo treba da funkcioniše kao multietničko društvo, a da pravosudni sistem mora da odražava tu raznolikost.

- EU izražava zabrinutost zbog odluke da se prihvate ostavke koje su u međuvremenu već bile povučene, kao i zbog odluke vršioca dužnosti predsednika da ukazom potvrdi te ostavke. To deluje nespojivo sa zakonom, načelima pravičnog postupka i ukupnim zahtevima vladavine prava. Pozivamo sve nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pripadnika srpskog pravosudnog osoblja - navodi se u saopštenju EU.