Mnogi nakon kuvanja automatski isperu testeninu pod mlazom hladne vode, verujući da će tako sprečiti njeno lepljenje. Međutim, profesionalni kuvari upozoravaju da ovaj korak u većini slučajeva nije potreban, pa čak može da pokvari konačan ukus jela.

Naime, upravo skrob koji ostaje na površini testenine igra važnu ulogu u povezivanju paste i sosa, zbog čega italijanski kuvari gotovo nikada ne ispiraju testeninu nakon kuvanja.

Skrob je tajna kremastog sosa

Tokom kuvanja na površini testenine stvara se tanak sloj skroba koji pomaže da se sos bolje zalepi za pastu.

Ako testeninu isperete vodom, uklonićete upravo taj sloj, pa će sos lakše skliznuti sa nje i završiti na dnu tanjira. Rezultat može biti suvlje jelo i manje intenzivan ukus.

Zbog toga se u tradicionalnoj italijanskoj kuhinji testenina nakon ceđenja odmah prebacuje u sos, gde se kratko dovršava na vatri kako bi se svi ukusi sjedinili.

Ne bacajte vodu od kuvanja

Još jedna greška koju mnogi prave jeste bacanje vode u kojoj se kuvala testenina.

Ta voda sadrži skrob koji može pomoći da sos dobije gušću i kremastiju teksturu. Zato iskusni kuvari pre ceđenja testenine odvoje jednu šolju vode od kuvanja, pa je po potrebi dodaju u sos.

Na taj način sos postaje ujednačeniji i bolje se povezuje sa testeninom.

Kada ipak treba isprati testeninu?

Iako u većini slučajeva ispiranje nije preporučljivo, postoje situacije kada ono ima smisla.

To se pre svega odnosi na:

pripremu salata od testenine, kada je potrebno zaustaviti proces kuvanja i ohladiti pastu;

testeninu koja će se čuvati u frižideru i koristiti kasnije;

pojedine jeftinije vrste testenine koje sadrže više skroba i lakše se slepljuju.

U tim slučajevima kratko ispiranje može pomoći da se komadi testenine lakše razdvoje.

Kvalitet testenine pravi razliku

Testenina napravljena od durum pšenice ima čvršću strukturu i manje se raspada tokom kuvanja, zbog čega se ređe lepi i uglavnom ne zahteva ispiranje.

Upravo zato stručnjaci savetuju da, kada pripremate jela sa sosom, preskočite ispiranje i sačuvate deo vode od kuvanja. Taj jednostavan trik može značajno poboljšati ukus i teksturu gotovog obroka.

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