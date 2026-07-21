Vlasnici vikendica počeli su da iznose svoje stvari, a na prilazu Čečevu, duž jezera Gazivode, raspoređen je veliki broj pripadnika tzv. kosovske policije sa blindiranim vozilima, naoružani dugim cevima.

Prisutni su vatrogasci i medicinske ekipe.

Trenutno bageri raščišćavaju put kako bi kamioni mogli da priđu do vikendica.

U subotu je istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da isprazne svoje stvari, dok su vlasnici kuća u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine.

Komapnija Ibar - Lepenac iz Prištine tvrdi da su vikendice izgrađene na njihovim parcelama.