Vukola Tomović, vlasnik jedne od vikendica na obali jezera Gazivode, izjavio je da je rešenje o rušenju svog objekta dobio 3. jula i da strahuje da će ostati bez jedinog doma koji ima.

Prema njegovim rečima, u vikendici živi od 2012. godine i nema drugo mesto za stanovanje.

"Ja drugi dom nemam"

Tomović kaže da je od predstavnika policije dobio usmena uveravanja da njegov objekat neće biti srušen, ali da o tome nije dobio nikakvu zvaničnu potvrdu.

– Ja drugi dom nemam. Imam usmeno od Vetona Eljšanija da neće da ruše. Uverio se gde je stara kuća, da to nije za život. Od 2012. godine ovde živim. Juče je bio kod mene, a bio je i pre deset dana. Sinoć smo pričali sat vremena. Ništa napismeno nemam – rekao je Tomović.

Tvrdi da poseduje dokumentaciju

Tomović navodi da se objekat nalazi na zemljištu koje je nekada bilo u vlasništvu preduzeća "Srbijašume" i ističe da poseduje dokumentaciju koja se odnosi na korišćenje parcele.

Ipak, kako kaže, nadležni te dokumente ne prihvataju.

– Ako sam ja uzurpator na tri ara placa, onda neka ruše. Ja ću da ostanem tu. Nemam gde. To je sve što imam – poručio je Tomović.

Dodao je da je izbeglica i da je o ovom slučaju razgovarao i sa predstavnicima međunarodne zajednice koji su ga nedavno posetili.

Počelo rušenje vikendica

Kompanija Ibar-Lepenac, prema dostupnim informacijama, započela je uklanjanje oko deset vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode, u blizini Zubinog Potoka.

Rušenje objekata izazvalo je zabrinutost među vlasnicima, koji tvrde da su pokušavali da pronađu rešenje i sačuvaju svoje domove.