Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta sastao se danas u Prištini sa vršiocem dužnosti predsednika privremenih prištinskih institucija Aljbuljenom Hadžiju, kao i sa premijerom u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem, nakon čega je poslao jasnu poruku o obavezama koje Priština mora da ispuni u procesu evropskih integracija.

Košta se nakon sastanaka oglasio na društvenoj mreži Iks i poručio da partnerstvo sa Evropskom unijom nosi i odgovornost, naglašavajući da politički lideri moraju evropski put da stave ispred međusobnih političkih podela.

– Naše partnerstvo nosi i odgovornost. Ohrabrio sam političke lidere da evropske integracije postave kao prioritet, iznad političkih podela, i da zajednički rade na ostvarivanju tog cilja. Kosovu su potrebne snažne, stabilne i funkcionalne institucije, sposobne da sprovode reforme, iskoriste mogućnosti koje pruža Evropska unija i ispune sve obaveze proistekle iz dijaloga Beograda i Prištine – naveo je Košta.

Predsednik Evropskog saveta podsetio je i da se na Kosovu i Metohiji ovog vikenda održavaju lokalni izbori, zbog čega je, kako je istakao, posebno važno očuvanje političke stabilnosti i nastavak reformskog procesa.

Košta je prethodno boravio u Skoplju, gde je poručio da je proširenje Evropske unije zajednički cilj EU i Severne Makedonije, uz ocenu da je ta zemlja ostvarila opipljiv napredak u sprovođenju reformi.

– Nedavni napredak u Agendi reformi omogućava Severnoj Makedoniji da koristi prednosti Plana rasta i dodatno ubrza evropski put – rekao je Košta tokom posete Skoplju.

Pre Severne Makedonije, predsednik Evropskog saveta posetio je Albaniju i Bosnu i Hercegovinu, a večeras stiže u Beograd, gde će ga ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je saopštila pres služba predsednika Srbije, Vučić i Košta će u četvrtak ujutru u Palati Srbija održati tête-à-tête sastanak, nakon čega će uslediti i plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije.

Obraćanje medijima predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Antonija Košte planirano je za 9.50 časova.