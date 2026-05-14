Haški Mehanizam odbio je zahtev odbrane da general Ratko Mladić bude pušten na lečenje u Srbiju uprkos teškom zdravstvenom stanju, potvrdio je za Srnu njegov sin Darko Mladić. Odluka je izazvala ogorčenje porodice i ponovo otvorila polemike o odnosu Haškog tribunala prema zdravstvenom stanju bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske.

– Haški tribunal je, po ko zna koji put, pokazao da se bavi politikom, a ne pravdom i pravom. Nažalost, odbijeni smo – rekao je Darko Mladić za Srnu.

Prema njegovim rečima, obrazloženje Haškog Mehanizma jeste da general Ratko Mladić navodno ima najbolju moguću medicinsku negu i doktore koji brinu o njegovom zdravstvenom stanju u pritvorskoj jedinici u Hagu.

Međutim, porodica tvrdi da realnost pokazuje potpuno drugačiju sliku.

„Nisu prepoznali ni moždani udar“

Darko Mladić posebno je kritikovao medicinski tretman koji njegov otac dobija u Hagu, navodeći da lekari nisu uspeli na vreme da prepoznaju ozbiljne zdravstvene probleme.

– To su doktori koji su ga lečili od urinarnih infekcija nakon što je dobio moždani udar. To su doktori koji nisu uspeli da detektuju moždani udar pre nego što je dobio i drugi moždani udar – rekao je Darko Mladić.

On je ocenio da je odnos tribunala prema zdravstvenom stanju njegovog oca postao, kako tvrdi, „neverovatan nivo cinizma“.

General Ratko Mladić već duže vreme ima ozbiljne zdravstvene probleme, a porodica i advokati više puta su upozoravali da mu je potrebno lečenje van pritvorske jedinice u Hagu.

Šta dalje sledi

Odluka Haškog Mehanizma ponovo je izazvala burne reakcije u delu javnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, gde mnogi smatraju da tribunal prema srpskim osuđenicima primenjuje dvostruke standarde.

Pravni stručnjaci upozoravaju da je mogućnost novih žalbi veoma ograničena, ali porodica Ratka Mladića najavljuje nastavak pravne borbe kako bi pokušala da obezbedi adekvatno lečenje.

Analitičari ocenjuju da pitanje zdravstvenog stanja haških osuđenika već godinama izaziva političke i pravne polemike, posebno kada je reč o zahtevima za lečenje van pritvorske jedinice.

Za sada nema informacija da li će odbrana generala Mladića podnositi nove zahteve ili pokušati da uključi međunarodne medicinske eksperte u dalju proceduru.