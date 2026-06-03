Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je hitno upozorenje na kratkotrajne grmljavinske nepogode koje će u narednim satima pogoditi delove zemlje.

Kako je objavljeno na sajtu RHMZ-a, u naredna dva sata na području zapadne, jugozapadne i centralne Srbije očekuje se izolovana pojava pljuskova sa grmljavinom, uz mogućnost kratkotrajnog grada i jakog vetra.

Meteorolozi upozoravaju da se nepogode mogu razviti veoma brzo i lokalno doneti intenzivne padavine, zbog čega se građanima savetuje dodatni oprez, posebno u saobraćaju i na otvorenom prostoru.

Republički hidrometeorološki zavod je još ranije tokom dana izdao upozorenje za područje Srbije i Beograda zbog mogućih grmljavinskih nepogoda, a najnovija najava pokazuje da se nestabilno vreme nastavlja.

Prema podacima meteorologa, u pojedinim delovima zemlje moguće su nagle promene vremena, jaki udari vetra i kratkotrajni pljuskovi koji mogu izazvati probleme u saobraćaju i otežano kretanje.

Građanima se preporučuje da prate najnovija upozorenja i prognoze RHMZ-a, kao i da izbegavaju boravak na otvorenom tokom trajanja nevremena.