Incident se dogodio tokom održavanja tradicionalne smotre folklora "U susret Vidovdanu" u kompleksu manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, koja je ove godine okupila oko 1.000 učesnika i posetilaca.

Šest mladića, koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne Dečije smotre folklora, privedeni su od strane takozvane kosovske policije jer su razvili zastavu Srbije, saznaje Tanjug.

Oni su pušteni nakon što su im napisane prekršajne prijave, javlja Kosovo onlajn.

Ekipa Radija Goraždevac nalazila se na licu mesta u trenutku policijske intervencije. Kako navode, prisutni policijski službenici negodovali su zbog snimanja, ali snimljeni materijal nije obrisan, a privođenje je zabeleženo kamerom.

Uprkos incidentu ispred manastirske porte, manifestacija je nastavljena prema predviđenom programu.

Smotra folklora "U susret Vidovdanu" tradicionalno označava početak Vidovdanskih svečanosti i jedan je od značajnijih događaja za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Kosova i Metohije.

Manifestacija već četvrt veka okuplja kulturno-umetnička društva sa ciljem očuvanja srpske tradicije, pesme i igre. Ove godine obeležava se i deset godina njenog održavanja u kompleksu manastira Svetih Arhangela.

Među učesnicima su i članovi Kulturno-umetničkog društva "Metohija" iz Goraždevca, koji zajedno sa drugim ansamblima predstavljaju bogatstvo narodne tradicije.

