Komentarišući nedavnu rezoluciju u američkom Kongresu o podršci integraciji Kosova u NATO, zvaničnik NATO-a naglasio je da sa Prištinom već godinama sarađuju na očuvanju mira i stabilnosti, između ostalog i kroz Kfor i Savetodavni tim NATO-a za vezu.

- Svi dalji koraci ka konsolidaciji odnosa sa institucijama na Kosovu zahtevaju konsenzus svih saveznika - istakao je u odgovoru zvaničnik NATO-a i uputio na američke vlasti za dodatne komentare na ovu temu.

U pisanom odgovoru portalu iz Alijanse su pozvali institucije na Kosovu i Metohiji da pokažu fleksibilnost i ostvare napredak u dijalogu Beograda i Prištine.

- Podstičemo institucije na Kosovu da učvrste dobro upravljanje u korist svih građana koji žive na Kosovu i da pokažu fleksibilnost i ostvare napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine uz posredovanje EU. Tu treba da bude fokus. To će doprineti jačanju evroatlantskih aspiracija Kosova i učvršćivanju bezbednosti u regionu Zapadnog Balkana - izjavio je zvaničnik NATO-a.

Američki kongresmen Kit Self, zajedno sa kongresmenom Majkom Lolerom predstavio je nedavno Predstavničkom domu rezoluciju kojom se izražava snažna podrška integraciji tzv. Kosova u NATO.

Kongresmen Riči Tores je, takođe, pokrenuo rezoluciju kojom se zahteva da američke trupe ostanu u okviru Misije Kfora na Kosovu do trenutka kada Kfor konačno izvrši svoju misiju.

Podsetimo, četiri članice NATO-a ne priznaju tzv. Kosovo, a to su Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka.