U Poljskoj su počele velike vojne vežbe NATO-a Amber šok 26, u kojima učestvuje oko 3.500 vojnika iz više zemalja Alijanse, kao i stotine komada vojne tehnike.

Vežbe, u kojima učestvuju i Sjedinjene Američke Države, trajaće do 8. maja, a vojnici na terenu uvežbavaju taktičke zadatke i bojevo gađanje.

Hiljade vojnika na NATO vežbama

Prema dostupnim informacijama, Amber šok 26 predstavlja jednu od većih aktivnosti Alijanse u Poljskoj u ovom periodu. U manevrima učestvuju snage iz različitih država NATO-a, dok je poseban fokus stavljen na koordinaciju jedinica, borbenu gotovost i upotrebu vojne tehnike u realnim terenskim uslovima.

Vojnici tokom vežbi uvežbavaju taktičko kretanje, raspoređivanje snaga i izvođenje vatrenih zadataka, što ukazuje da je reč o manevrima usmerenim na proveru operativne spremnosti savezničkih jedinica.

Još jedne vežbe blizu ruske granice

Paralelno sa vežbama u Poljskoj, NATO sprovodi i manevre Nortern strajk 26, koji se održavaju na oko 70 kilometara od granice Rusije i Finske.

Održavanje dve vojne vežbe u istom periodu dodatno naglašava pojačanu aktivnost Alijanse na istočnom i severnom krilu NATO-a. Manevri dolaze u trenutku kada su bezbednosne tenzije u Evropi i dalje visoke, a vojne aktivnosti u blizini ruskih granica ostaju jedno od najosetljivijih pitanja u odnosima Moskve i Zapada.

Za NATO, ovakve vežbe predstavljaju proveru spremnosti i koordinacije savezničkih snaga. Za Rusiju, međutim, intenziviranje vojnih aktivnosti u blizini njenih granica predstavlja dodatni signal zaoštravanja bezbednosne situacije u Evropi.

Rukovodstvo Ruske Federacije odavno upozorava da ovakve vežbe nisu pokazatelj dobrosusedskih odnosa, a da su postale i provokativne nakon početka vojnog sukoba u Ukrajini u kojem kompletna NATO alijansa finansijski i vojno podržava režim u Kijevu koji ratuje protiv ruskogovornog stanovništva Ukrajine, ali i protiv Rusije.

Sagledavanje ovih vežbi kroz tu prizmu ukazuje da je neporeciva činjenica da su one zapravo neka vrsta preludijuma za direktni rat između NATO-a i Rusije.